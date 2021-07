Real Madrid, inizia l’avventura di Ancelotti: i 3 acquisti chiesti al club -FOTO

Il Real Madrid si raduna agli ordini di Ancelotti: le foto raccontano l’arrivo dei calciatori, e il tecnico avrebbe chiesto 3 acquisti sul mercato.

Inizia l’Ancelotti 2.0 al Real Madrid. Una nuova avventura, in cui l’allenatore avrà il compito di riportare in alto i Blancos. Parte la caccia alla Liga, con una rosa che andrà completata e molti punti interrogativi. Dall’addio di Ramos, alla ricerca di un attaccante di spessore e di un centrocampista che possa garantire qualità e gol alla mediana. I calciatori intanto si sono ritrovati al Centro Medico di Valdebebas per le visite mediche.

https://twitter.com/realmadrid/status/1411723981581737986

Sorrisi, scherzi e il solito clima disteso prima di iniziare una nuova avventura, quella di Ancelotti, che al Real Madrid avrebbe chiesto 3 acquisti top. Dalla Spagna arrivano infatti i nomi dei calciatori sui taccuino del tecnico, che intanto mira a sfoltire la rosa. In dubbio ci sono Ceballos, Kubo, Vallejo e addirittura Asensio, mentre Marcelo potrebbe incassare proposte interessanti per dire addio. Poi c’è Isco, che è nel mirino del Milan e comunque potrebbe essere ai saluti, mentre Jovic sarà valutato. Lavori in corso quindi, ma obiettivi chiari sul mercato. E i nomi sono altisonanti.

Leggi anche: De Laurentiis mette la stella sul mercato: “Può andare via”

Real Madrid Ancelotti: 3 acquisti per tentare l’assalto ai titoli

Carlo Ancelotti avrebbe fatto 3 nomi eccellenti al Real Madrid, ma fra gli acquisti che il club di sicuro opererà sul mercato, non sarà semplice portarli tutti in maglia blancos. Il reparto sul quale il club farà un grande sforzo è il centrocampo. E il nome caldo è quello di Paul Pogba, che potrebbe rientrare in un discorso con il Manchester United. Se l’accordo per il rinnovo con i Red Devils non dovesse essere raggiunto, Florentino Perez potrebbe tentare l’affondo, magari proponendo Varane, che non sembra così convinto della sua permanenza in Spagna. Poi il club si concentrerà sull’attacco, e i nomi caldi sembrano 3.

Il sogno è Mbappé, che in caso di rottura totale e definitiva con il Psg gradirebbe la destinazione. Più indietro Kane, blindato dal Tottenham ma ancora indeciso sul futuro. In caso di difficoltà, Ancelotti potrebbe virare su Calvert-Lewin, che ha una valutazione di circa 50 milioni e che all’Everton con il tecnico italiano ha vissuto la sua migliore stagione. In difesa tutto dipende da Varane. In caso di addio a far coppia con Alaba potrebbe essere Koundè del Siviglia, che ha una valutazione altissima. Occhi quindi anche su Pau Torres del Villareal, nome caldo in Spagna per le Merengues.

Ancelotti però potrebbe scegliere di puntare con forza su Eder Militao, sempre più in crescita e centrale nel progetto Real, e concentrare gli sforzi in mediana e in attacco. Intanto il ritiro sta per iniziare, e i tabloid iberici sussurrano che in settimana potrebbero arrivare i primi annunci.