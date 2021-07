Mercato Juventus, via il top player? Assalto Barcellona alle sue stelle

Mercato Juventus: arriva una possibile cessione del club bianconero, via un giocatore top, il Barcellona su di lui.

La Juventus continua imperterrita nel suo mercato tra cessioni e acquisti per poter riprendere già quest’anno il titolo di campione d’Italia. Per questo motivo il club di Torino ha iniziato delle manovre che puntano a togliere dalla rosa bianconera anche giocatori che sono stati strapagati. Il Barcellona è piuttosto interessato al profilo di un giocatore in particolare. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Mercato Juventus: Il Barcellona vuole il difensore dei bianconeri

Nella difesa della Juventus spicca il nome di un calciatore, che sia nel bene che nel male ha fatto molto parlare di lui; si tratta dell’olandese Matthijs de Ligt arrivato a Torino dall’Ajax per 75 milioni di euro. Il difensore olandese sembrerebbe essere sotto il mirino del Barcellona, anche se il costo del cartellino è ancora molto alto, si parla di circa 80 milioni di euro. Di seguito le proposte della Juve.

Le possibili proposte della Juve

Per poter lasciare il cartellino del difensore orange ai spagnoli del Barcellona, il club torinese ha pensato a varie contropartite, infatti ci sono un paio di profili dei blaugrana che potrebbero tornare comodi a Massimiliano Allegri. Il favorito per lo scambio è il difensore Clément Lenglet, che viene valutato più o meno 20 milioni, poi ci sarebbe il centrocampista classe 2002 Pedro González López, che attualmente sta disputando gli Euro2020 con la Spagna ed il suo cartellino è stimato intorno ai 60 milioni di euro. Quest’ultimo ha stupito un po’ tutti, attirando su di se l’attenzione di molti club europei; a quanto pare la Juve dovrà combattere contro altri club per portare il centrocampista spagnolo a vestire bianconero.