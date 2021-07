Germania, a Tokyo con Holly e Benji: i convocati diventano anime – Video

La Germania ha annunciato i convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2020: l’annuncio stile anime è spettacolare.

Manca sempre meno all’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, posticipate esattamente di un anno tra mille polemiche. Infatti, a causa del Coronavirus, sono tanti i giapponesi che avrebbero chiesto al governo nel corso di questi mesi di rinunciare ai Giochi Olimpici. L’atmosfera sugli spalti dei diversi impianti in cui si disputeranno gli eventi non sarà certamente la solita, ma sarà anche l’occasione di rinascita per lo sport.

Nel frattempo, le Nazionali di calcio che scenderanno in campo per il torneo olimpico cominciano ad annunciare i propri giocatori. E’ particolare e curiosa la scelta utilizzata dalla Germania per comunicare i convocati: il video è in stile Holly e Benji.

Leggi anche >>> Euro 2020, nuovo pallone per semifinali e finale: cosa cambia – Foto



Germania, i convocati per Tokyo diventano anime – Video

La federcalcio tedesca ha voluto annunciare in grande stile i protagonisti che scenderanno in campo per i Giochi Olimpici. Nella scorsa edizione, la Nazionale è stata sconfitta in finale dal Brasile di Neymar ai calci di rigore. Ora, la squadra proverà a raggiungere nuovamente la finale, sperando in un lieto fine.

Per far sì che ciò avvenga, il ct Stefan Kuntz ha chiamato alcuni fuori quota come Kruse (33 anni) Amiri (24 anni) Arnold (27 anni). L’annuncio sui social dell’intera rosa che prenderà parte alle prossimi Olimpiadi è pazzesco e sta generando grande entusiasmo. Infatti, la Germania ha comunicato i suoi convocati come in una sigla anime, alla Holly e Benji. Una clip divertente che omaggia il Giappone, terra che ospiterà la manifestazione sportiva.

Di seguito i 19 convocati della Nazionale tedesca ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020:

Portieri: Brodersen (Yokohama FC), Müller (Stoccarda), Plogmann (Werder Brema);

Difensori: Henrichs (Lipsia), Pieper (Arminia Bielefeld), Raum (Hoffenheim), Torunarigha (Hertha), Uduokhai (Augsburg), Vagnoman (Amburgo);

Centrocampisti: Amiri (Bayer Leverkusen), Arnold (Wolfsburg), Dorsch (Gent), Jakobs (Colonia), Löwen (Bochum), Maier (Hertha), Stach (Greuther Fürth);

Attaccanti: Kruse (Union Berlino), Richter (Augsburg), Teuchert (Union Berlin).