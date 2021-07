Lucia Javorcekova in vacanza con un’amica: doppia gioia per i fan – Foto

Lucia Javorcekova incanta sui social per il suo magnifico bikini: la modella slovacca in barca con un’amica cattura l’attenzione dei follower.

L’estate è cominciata da un pezzo ed è tempo di sole, mare e relax. Lo sa bene Lucia Javorcekova, modella slovacca famosa nel suo Paese ma anche in Italia. La bellissima indossatrice è diventata celebre sui social qualche anno fa grazie ad una challenge. La sua popolarità è cresciuta sempre più, tant’è che su Instagram ha 2 milioni di follower.

Lucia di recente ha fatto impazzire i suoi fan italiani per aver postato un immagine di una Ferrari alle sue spalle. Un bell’omaggio alla tonalità di rosso più conosciuto al mondo. E quest’oggi,invece, l’influencer di Bratislava ha condiviso una foto mozzafiato assieme ad una sua amica: lo shooting sulla barca è unico.

Lucia Javorcekova in vacanza in Croazia: spettacolo per i follower

Vacanze in Croazia. Non è il titolo di un cinepanettone, bensì è la destinazione che ha scelto Lucia Javorcekova per trascorrere questo tempo libero. Precisamente, la bella slovacca ha scelto di andare in barca sulle coste balcaniche, assieme a Sara Kovacova.

Le due hanno catturato l’attenzione dei follower per i loro splendidi fisici scultorei. Lucia, in particolare, ha indossato un magnifico bikini, che ha messo in evidenza il suo décolleté. In pochi minuti arrivano migliaia e migliaia di like per Javorcekova, ma anche per la sua meravigliosa compagna.