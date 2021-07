Tutte le donne di Mario Balotelli, il bomber pronto a conquistare la Turchia

I segreti sulla vita privata di Mario Balotelli, il bomber sempre al centro del gossip: chi è la sua fidanzata?

Mario Balotelli riparte dalla Turchia e dall’Adena Dermispor, per riconquistare la Nazionale… e non solo. Se SuperMario è sempre stato un bomber incostante ma di grande talento sul terreno di gioco, si è dato molto da fare anche fuori. Spesso al centro del gossip, ha avuto nella sua vita già tantissime donne, e la lista potrebbe arricchirsi in Turchia, dove lo aspettano tante potenziali conquiste.

Certo, le donne più importanti della sua vita rimangono la madre e la figlia Pia, avuta dalla relazione con la soubrette napoletana Raffaella Fico. Ma nel suo cuore si sono alternate negli ultimi anni tante splendide donne in grado di fare invidia a tantissimi tifosi, forse anche più delle soddisfazioni che ha saputo togliersi nel corso della sua carriera.

I primi gossip sul Balo e le sue donne, più o meno famose, sono iniziati nel 2009. Allora SuperMario aveva 19 anni, era già un astro nascente del calcio mondiale e aveva instaurato una relazione con Betty Kourakou, splendida modella greca. Da lì in avanti è stato un crescento di nomi, da Melissa Castagnoli a Eliane Cartella, passando per Dayane Mello. Fidanzate, o presunte tali, che hanno occupato per periodi più o meno lunghi il cuore e i pensieri dell’attaccante di origini ghanesi. Ma le storie più importanti sono arrivate solo qualche anno dopo…

Chi è la fidanzata di Mario Balotelli?

La prima storia veramente importante dell’ex calciatore del Milan è arrivata nel 2011. Si tratta della storia con Raffaella Fico. Dalla loro relazione è nata la Pia, la sua primogenita. Per lungo tempo Mario si è rifiutato di riconoscerla, ma dal 2014 si è ravveduto e adesso passa con lei tante felici giornate.

Altra storia importante l’ha avuta Balo proprio nel 2014. La fortunata era la modella Fanny Neguesha. La loro storia, che era iniziata come qualcosa di serio, è però terminata fin troppo rapidamente. Per qualche anno i flirt di SuperMario sono passati sotto silenzio, ma nel 2017, improvvisamente, il calciatore è diventato papà per la seconda volta del piccolo Lion, avuto dalla compagna Clelia. Una storia, la loro, terminata nel giro di qualche anno.

Nel settembre 2020 il calciatore, la cui carriera ha subito una brusca frenata, è stato accostato ad Alessia Messina, ex corteggiatrice di Uomini e Donne classe 1993. Anche questa è stata però solo una breve liason. Nel 2021 è stato accostato a tantissime donne, da Nicole Mazzocato a Dayane Mello. Non sappiamo però cosa ci sia di vero, e probabilmente in Turchia Mario volerà da solo. Per trovare compagnia, e magari cambiare definitivamente la propria vita.