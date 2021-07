Fratelli Hazard da duello: chi il più bello del reame? (VIDEO)

I fratelli Hazard ci ripropongono sempre un curioso quesito: chi è il più forte tra i due? Per il momento, una gran bella lotta, con opinioni molto contrastanti.

Il quesito che ci portiamo appresso anche in questi europei è sui fratelli Hazard. È più forte Eden o Thorgan? È più importante il primo o il secondo?

Se la disputa si giocasse su temi estetici e di forma fisica, vincerebbe a mani basse proprio Thorgan perché è quello con il fisico più asciutto, Eden sembra ancora mostrare un morbido girovita. Addirittura si è ironizzato sul posteriore di quest’ultimo, un numero 10 che avrebbe una massa importante proprio nella parte più particolarmente anatomica.

Ma i fratelli Hazard sono tanto altro oltre alle battute. Chiaramente, meglio averli affianco e non contro, perché il talento in quella famiglia è stato sempre cristallino. Figli di due calciatori, hanno saputo rendere fortunati i loro tifosi a colpi di magie, c’è anche un terzo tra i fratelli Hazard che fa il professionista. Ovvero Kylian che ora milita in Belgio e fa l’attaccante.

Generazione di fenomeni o quasi… questi fratelli Hazard. Con una zeta sola, altrimenti potevano reintepretare il remake di un telefilm americano di tanti anni fa. A suon di pallonate nelle strade assolate del Belgio, però.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Il lato più segreto di Thorgan

I campioni che decidono i match

Soprattutto Eden Hazard per anni è stato considerato il migliore nel suo ruolo. Esterno sinistro con capacità di accentrarsi, ricordava il primo Pavel Nedved visto alla Juventus, ma anche un brasiliano per le tipicità e per i colpi di genio.

Emulò Michel Platini nella scorsa edizione degli europei, quando si fece un auto assist e si involò direttamente in porta, dopo aver saltato la difesa avversaria attonita. Brillò nel Lille quattro stagioni con uno scudetto, poi andò al Chelsea e conquistò due Premier League e la consapevolezza di essere tra i migliori al mondo.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Un video spettacolare: i migliori 10 gol al Chelsea

Tanto da essere venduto a peso d’oro al Real Madrid per cento milioni, qualcuno malignò che fu venduto praticamente un milione al chilo vedendone poi l’evoluzione.

In Spagna si è allargato… evidentemente. Ha fatto vedere buone cose, ma la fisicità e la tendenza agli infortuni non l’ha proprio aiutato.

Thorgan, invece, è un calciatore molto più longilineo, che era stato anche acquistato dal Chelsea e poi ceduto in Belgio. Il meglio lo ha dato al Borussia ‘Gladbach, ma soprattutto ora al Borussia Dortmund, due stagioni in Bundesliga da big assoluto.

Trascinatore dei gialloneri e ora anche del Belgio, il gol contro il Portogallo è stato un autentico gioiello. Composto perché i piedi di famiglia sono tra i più raffinati al mondo, e per far vedere come i fratelli Hazard siano almeno i migliori per quanto riguarda questo curioso ramo di paragone.