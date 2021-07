Lewandowski show in Sardegna: i bambini impazziscono – Video

Lewandowski sta trascorrendo le vacanze in Sardegna ma è stato riconosciuto da alcuni bambini: lo show con il pallone fra i piedi del bomber polacco.

Dopo un deludente Europeo, Robert Lewandowski è andato in vacanza in Spagna a Mallorca e ora è in Italia in Sardegna. L’attaccante del Bayern Monaco si gode il meritato relax, dopo aver segnato tre gol nel girone di Euro 2020, senza però riuscire a trascinare la Polonia agli ottavi di finale.

Dunque, il bomber polacco è “scappato” assieme alla sua bellissima compagna in vacanza e attualmente si sta godendo il sole ed il mare della bella isola sarda. Ma il richiamo del pallone è più forte di tutto. Infatti, la stessa moglie dell’atleta ha ritratto il calciatore per le strade della città in cui stanno soggiornando, durante una partitella e scambi di passaggi con dei ragazzini. Ovviamente, Lewandowski ha dato spettacolo

Lewandowski gioca a calcio per strada: i video in Sardegna

Il centravanti della Polonia passeggiava serenamente con la compagna Anna ed era quasi irriconoscibile. Camicia rossa, pantaloncini corti bianchi, scarpe basse e senza tacchetti. Eppure, i bambini non potevano non conoscere la fisionomia di uno dei migliori attaccanti in circolazione in Europa. E infatti, al primo pallone arrivato tra i piedi di Robert, la tentazione era troppo forte per non palleggiare e giocare con tutti quei ragazzi in strada.

Lewandowski ha dato spettacolo in una piazzetta di una cittadina in Sardegna, dove tutt’ora sta trascorrendo le vacanze. Il bomber polacco ha giocato con i bambini, che hanno provato a strappargli il pallone dai piedi, senza troppo successo.

Le immagini sono state pubblicate sia dal calciatore che dalla moglie Anna, che anche in quest’occasione ha “perso” il suo compagno innamorato pazzo del pallone. Il richiamo è stato troppo forte.