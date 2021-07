Tutti i segreti di Pierluigi Pardo, il telecronista più indie d’Italia

Le curiosità sulla vita privata di Pierluigi Pardo, telecronista storico di Sky, Mediaset e Dazn: dalla fidanzata alla squadra del cuore.

Pierluigi Pardo è più di un giornalista sportivo e di un telecronista. Da anni è ormai uno dei personaggi televisivi legati allo sport più amati dai fan e dagli spettatori, oltre che dai tifosi che seguono le partite. Ha lavorato su Sky, su Mediaset e su Dazn, facendosi sempre apprezzare per il suo stile empatico e coinvolgente, per la sua imparzialità ma anche per il calore e la simpatia che riesce sempre a far trasparire. Il suo segreto? Una passione immensa.

Nato a Roma il 4 marzo 1974, cresciuto nel quartiere Trieste, è stato lanciato dal Piccolo Gruppo di Michele Plastino, come altri colleghi (Piccinini, Caressa e Marianella tra i più conosciuti), diventando prima voce di Tele+ e Stream, per poi iniziare una carriera trionfale, che lo ha portato anche a diventare l’ideatore e presentatore del programma calcistico più iconico negli anni Duemiladieci a Mediaset: Tiki Taka.

Legatissimo alla sua città, stando a quanto riferito dagli spifferi sul web, Pier sarebbe un tifoso della Roma. Pur essendo romanista, riesce però a mantenere imparzialità nel corso delle sue telecronache.

Riguardo alla sua vita privata, o meglio sentimentale, ha provato negli ultimi tempi a diventare più riservato. Sappiamo che è stato sposato. Nel 2014 è diventata sua moglie Simona Galimberti, imprenditrice di pasticceria. Ma la loro relazione è finita nel 2018, prima che potessero avere dei figli. Da allora non sappiamo se il giornalista abbia trovato l’amore in una nuova fidanzata.

Pierluigi Pardo: Instagram, patrimonio e passione per la musica

Personaggio seguitissimo e molto amato sui social (ha un account Instagram ufficiale da centinaia di migliaia di follower, e anche sul canale Twitch va molto forte), Pier è un amante della vita. Per questo le sue passioni vanno anche oltre il calcio e lo sport. Ad esempio, è un grande fruitore di musica, amico tra l’altro di tantissimi artisti italiani.

Oltre ai classici della nostra canzone, apprezza in particolare l’indie pop (o itpop) italiano, e soprattutto la scuola romana, di cui è una sorta di ‘padrino’. Basti pensare al suo legame di amicizia con Tommaso Paradiso, ex leader dei Thegiornalisti, e con Calcutta.

Voce ufficiale italiana anche del videogioco Fifa di EA Sports, Pierluigi Pardo è di certo uno dei giornalisti più ricercati in Italia negli ultimi anni. Ma quanto guadagna? Ovviamente non si conosce il suo patrimonio e il suo stipendio. Sappiamo però che al di là del mero aspetto economico è proprio il grande amore per il calcio a rendere il suo lavoro così apprezzato. Un piccolo segreto che potrebbe permettergli di rimanere sulla cresta dell’onda ancora per molti anni.