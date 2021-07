De Paul, partita da record in Copa America: l’Argentina ha un nuovo leader

Rodrigo De Paul chiude la Copa America con numeri stratosferici: la grafica di Argentina Brasile è da record. Una prova da incorniciare.

Messi che esulta in faccia al Brasile, Di Maria che segna un gol storico e una nazione che in casa è sconfitta dagli storici rivali. La vittoria dell’Argentina in Copa America ha un sapore particolare per l’albiceleste. Quello dolce di un successo da squadra non favorita contro i verdeoro, convinti di regalare alla nazione un’altra impresa. E invece ha vinto Scaloni, con una squadra determinata, cattiva, capace di chiudere tutti i varchi e dominare il centrocampo.

La chiave del successo è Rodrigo De Paul. Dopo una stagione da protagonista con l’Udinese, il calciatore è diventato perno insostituibile della mediana in nazionale. E lo ha fatto con prestazioni in grande crescita. L’ultima, quella che gli ha regalato il successo, è impreziosita da numeri che testimoniano i milioni chiesti dall’Udinese per vendere uno dei centrocampisti migliori in circolazione.

Leggi anche: Covid, variante Delta: altra positività in Rai, giocatori a rischio?

De Paul, non solo l’assist per la vittoria storica: numeri da record in finale

Un assist per Di Maria che vale un trionfo storico. E in Argentina Rodrigo De Paul è diventato un eroe. Al pari di Messi, o dell’autore del gol. La sua partita ha infatti scatenato l’entusiasmo in patria, e i numeri definitivi che raccontano la sua prova testimoniano una gara da 8 in pagella. De Paul è stato il secondo per numero di passaggi completati. Trentasette, 3 in meno di Messi.

Il dato che impressiona però è nei duelli vinti, ben 19. Quantità da mediano consumato e qualità che ha consentito all’Argentina di avere un’arma tattica in più per ritornare al successo nella coppa. La valutazione che fa l’Udinese è di circa 40 milioni, e c’è chi sussurra che nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità da parte dell’Atletico Madrid, che ha bruciato la concorrenza delle big centrando un acquisto di alto spessore.