Mercato Torino, via i due big: la società ha deciso. E’ rivoluzione

Mercato Torino: il club granata ha deciso. Via due big del toro, scopriamo insieme chi sono e le loro possibili destinazioni.

Il Torino inizia la sua personale rivoluzione, con l’arrivo di Ivan Juric la dirigenza ha deciso di togliere due tra i più importanti giocatori della rosa. Così una volta terminata la competizione europea è possibile che i due giocatori attualmente coinvolti nella nazionale, possano non far ritorno a Torino. Scopriamo insieme chi sono questi due calciatori.

Mercato Torino, chi sono i due giocatori che stanno per essere ceduti?

Il toro ha deciso di rivoluzionare la rosa con una manovra piuttosto decisa che mira alla cessione di due pilastri del club granata. Stiamo parlando del portiere Salvatore Sirigu e dell’attaccante Andrea Belotti. Per quanto riguarda il portiere sardo la dirigenza del Torino ha deciso di non puntare più su di lui, complice anche qualche comportamento ritenuto non opportuno dalla società granata. Mentre per quanto riguarda il Gallo Belotti, Ivan Juric ha detto di non averlo visto bene in questi ultimi mesi di gioco e che quindi non è sicuro se puntare ancora su di lui. Di seguito le squadre che sono interessate a questi due nomi.

Le squadre interessate ai due big del Torino

Nonostante tutto i due giocatori azzurri hanno ancora un nome importante e vengono considerati da molte squadre. Su Sirigu ci sono già più club interessati, come la Juventus che lo vorrebbe prendere come secondo portiere, il fatto è che il portiere sardo punta a ricevere una convocazione da Mancini per il prossimo mondiale che si terrà in Quatar, vuole di conseguenza un ruolo da protagonista. A questo proposito le offerte del Genoa e dell’Olympiacos sembrano fare più al caso suo. Per l’attaccante granata invece ci sarebbe l’ipotesi Roma, il gallo piace molto allo Special One, che finalmente potrebbe averlo con se in rosa.