Italia-Inghilterra, capitani contro: chi sono le mogli di Chiellini e Kane – Foto

Chi sono le mogli di Giorgio Chiellini e Harry Kane: le curiosità sulle ladies dei capitani di Italia-Inghilterra, finale di Euro 2020.

Italia-Inghilterra si affrontano in finale di Euro 2020 al Wembley Stadium e proveranno ad alzare in cielo la coppa dedicata ad Henry Delaunay. Il noto trofeo argentato sarà raccolto da uno tra Giorgio Chiellini ed Harry Kane, i due rispettivi capitani.

Il difensore della Nazionale italiana è già alla sua seconda finale europa. Infatti, disputò da titolare già quella contro la Spagna nel 2012, tuttavia al 20° minuto dovette arrendersi e chiedere la sostituzione per infortunio. Per il capitano inglese, invece, si tratta di una grande prima volta: un’occasione più unica che rara.

Dietro ai due grandi volti di Italia-Inghilterra, ci sono anche due splendide mogli. Infatti, Chiellini e Kane sono entrambi sposati con le loro storiche compagne. Scopriamo nel dettaglio chi sono

Italia-Inghilterra, le moglie di Chiellini e Kane

Carolina Bonistalli è la moglie di Giorgio Chiellini. I due sono sposati dal 2014, dopo quattro anni di fidanzamento. In totale, stanno da circa 11 anni assieme e hanno due bambine: Nina e Olivia. Nonostante entrambi abbiano i social network, nessuno dei due ne fa ampio uso. In particolare Carolina, posta di tanto in tanto e raramente si lascia ritrarre in foto.

Riservata e mai sulle copertine di riviste di gossip, la compagna del capitano dell’Italia ama restare lontana dai riflettori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da carolina bonistalli (@carolinabonistalli)

Dello stesso stampo di Carolina, anche Katie Goodland: moglie di Harry Kane. Il bomber della Nazionale inglese ha conosciuto la sua compagna a scuola e dopo svariati anni di fidanzamento, si sono sposati nel 2019. La coppia ha tre figli e due cani. Anche Katie ed Harry sono molto riservati.

Di lei si sa che ha conseguito una laurea in Scienze Motorie. In questi Europei non si è persa neanche un appuntamento e ha sempre mostrato il suo grande sostegno all’Inghilterra e al suo compagno.