I portieri muovono la Serie B: mercato con manovre

I portieri di Serie B muovono il calcio mercato. Tra arrivi, partenze e conferme, i protagonisti saranno tanti nel prossimo torneo cadetto.

L’attenzione del calcio mercato è riversata anche verso i portieri. In particolar modo c’è un mondo ancora in espansione in Serie B, che avrà un solo estremo difensore come sua stella cometa. Il passaggio di Gigi Buffon al Parma ha un sapore romantico, ma anche della sfida per i portieri avversari. tutti vorranno provare, almeno, a non sfigurare in Serie B nel confronto con il campione del mondo, sarà sicuramente interessare vedere il miglioramento dei portieri.

Perché il torneo di Serie B spesso regala storie e aneddoti, il calcio mercato è un sogno aperto che in molti possono coltivare. Perché i portieri non costano moltissimo e hanno una grande resa, soprattutto se possono arrivare in prestito o addirittura svincolati.

Lo sanno bene a Perugia, dove la scommessa potrebbe essere Donnarumma. Attenzione, con dieci milioni di ingaggio in meno. L’arrivo di Antonio – ancora in bilico – sarebbe la prova per il gruppo di Massimiliano Alvini di come si valuti con attenzione anche il fratello di Gigio, considerandolo al pari degli altri calciatori e non solo un parente fortunato. Ha già giocato in Serie B, può fare la sua degna figura in cadetteria.

Gli avventurieri della porta

Soprattutto c’è qualcuno che tra i portieri che spinge sul versante del calcio mercato. In Serie B molti sembrano di passaggio, quasi come una tappa intermedia. Jesse Joronen ha qualche offerta, dopo due anni potrebbe lasciare Brescia senza troppi rimpianti. Il finlandese era cercato in Serie A, ma dall’estero ha comunque degli estimatori: trattare con Massimo Cellino è la parte più difficile. Nelle ultime ore, sembra l’Udinese la più accreditata.

Gabriel al Lecce è stanco di prendere vagonate di gol. In due stagioni i pugliesi non sono stati irreprensibili, Marco Baroni se vorrà trattenere il portiere brasiliano dovrà garantirgli meccanismi tattici di assoluto livello.

Chi partirà da Benevento è Lorenzo Montipo’, sarà utile nella massima serie dopo un apprendistato tra Novara e la piazza sannita. Chiaramente, la società dei Vigorito non farà sconti agli acquirenti.

Sul calcio mercato cadetto si è già mosso Nicolas, in direzione Pisa. Scelta discussa, che ha creato qualche polemica a Reggio Calabria. La Reggina lo ha accolto nella seconda parte di stagione, il brasiliano ha contraccambiato con ben nove porte inviolate (il record da gennaio in poi).

A proposito di porte con zero gol, Michele Di Gennaro è rimasto a Monza. 13 volte è rimasto imbattuto, una in meno del primatista Vid Belec della Salernitana. Rinnovato il prestito del portiere, che ora punta alla massima serie insieme ai brianzoli. Altri movimenti per i portieri sono previsti nei prossimi giorni, il calcio mercato della Serie B potrebbe riaccogliere ancora tanti giovani in rampa di lancio.