Spinazzola, l’annuncio a sorpresa prima della finale – VIDEO

L’annuncio di Roberto Mancini sulla formazione titolare di Italia-Inghilterra: il siparietto con Leonardo Spinazzola.

Ansia; tensione; paura di sbagliare; paura di deludere. E chissà quante altre emozioni contrastanti hanno provato gli Azzurri un attimo prima di salire sul prato verde di Wembley. Ma il più bravo è stato il commissario tecnico. Roberto Mancini ha guidato la Nazionale con una calma e lucidità da far invidia, assistito dai suoi preziosissimi collaboratori.

Addirittura, pochi minuti prima dell’inizio della finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, il ct ha scherzato e ha strappato un sorriso all’intero gruppo. Cosa assolutamente non scontata visto che fuori dagli spogliatoi c’era una bolgia inglese pronta ad attenderli. Il discorso di Mancini antecedente alla sfida è da brividi e il siparietto con Spinazzola è stato davvero bello.

Spinazzola nell’undici titolare: l’annuncio di Mancini spiazza tutti – VIDEO

Leonardo Spinazzola è stato il terzino titolare della Nazionale dal primo giorno fino alla partita (sfortunata) contro il Belgio. In quel quarto di finale si è lesionato il tendine d’Achille e ha dovuto dire addio agli Europei. Oltre tutto dovrà restare a riposo per diversi mesi prima di ricominciare a giocare a calcio.

Nonostante quel grave infortunio, il terzino Azzurro ha voluto seguire i suoi compagni a Londra per la finale contro l’Inghilterra ed è stato con loro dal primo all’ultimo minuto, dagli spogliatoi fino ai festeggiamenti in campo. E all’annuncio della formazione titolare che avrebbe giocato contro l’Inghilterra, Mancini l’ha inserito negli undici: “Gigio, Di Lo, Leo, Giorgio, Spina…“. Poi il ct si gira sorridente verso il terzino della Roma e riprende a scrivere sulla lavagna la formazione: “Emerson, Giorgio (Jorginho ndr), Marco, Bare, Ciro, Lorenzo, Federico. Allora, io non ho niente da dire. Voi sapete quello che siete. Siamo noi padroni del nostro destino, non l’arbitro o gli avversari“.

Le immagini sono state riprese dalle telecamere negli spogliatoi di Wembley e racchiudono gli attimi prima del match che ha portato alla vittoria del campionato europeo. Queste preziose testimonianze sono state trasmesse al programma Notte Azzurra andato in onda su RAI 1.