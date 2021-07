Manchester City, la nuova maglia è un omaggio ad Aguero – FOTO

La nuova divisa del Manchester City è un tributo chiaro per Sergio Aguero: l’omaggio al Kun del club inglese.

Il Manchester City ha presentato la nuova prima maglia della stagione 2021-22, caratterizzato da un particolare omaggio al Kun Aguero. L’attaccante argentino è stato per 10 anni attaccante dei Citizens e punto di riferimento per allenatori e tifosi. Tuttavia, anche le storie più belle prima o poi hanno una fine e così, a maggio Sergio Aguero ha disputato le sue ultime partite con la maglia celeste del Manchester.

Il centravanti giocherà al Barcellona dalla prossima stagione, assieme al suo amico Leo Messi (ancora in attesa di rinnovo). Nel frattempo, in Inghilterra hanno nostalgia del Kun. Infatti, il Manchester City ha presentato il nuovo kit, chiaro tributo per Sergio Aguero.

Manchester City, il gol di Aguero al Qpr nella nuova maglia

La maglia del Manchester è del classico azzurro e presenta delle strisce bianche ai lati tra la manica e il corpo centrale della divisa. Ma quello che più ha affascinato tifosi e appassionati calcistici è il particolare numero all’interno del colletto.

Infatti, dentro la nuova maglia del Manchester City c’è “93:20“, che rappresenta il minuto del gol segnato da Sergio Aguero al QPR nel 2012, che sancì la vittoria del titolo inglese dopo 44 a scapito dei cugini dello United. Insomma, un momento storico per il club. E per il primo anno senza Sergio, i Citizens vogliono ricordarlo per l’intera stagione, per averlo sempre con sé nelle battaglie calcistiche.

Down to the last detail 🔎 SHOP NOW! ⬇️ 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re — Manchester City (@ManCity) July 14, 2021

Qui il video della presentazione della nuova divisa di gioco, dove figura anche l’attuale ct della Nazionale italiana. Infatti fu proprio Roberto Mancini a portare in trionfo il Manchester City in quella straordinaria stagione 2011-12.