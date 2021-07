Juventus, comincia il ritiro senza Cristiano Ronaldo: Nedved svela la verità

E’ il primo giorno del raduno della Juventus alla Continassa e i tifosi chiedono di Cristiano Ronaldo: Pavel Nedved svela la verità.

Giorno uno. La Juventus comincia il raduno nel proprio centro sportivo in vista della prossima stagione. C’è Dybala, c’è McKennie, c’è mister Allegri, ci sono i suoi collaboratori. Gran parte dei calciatori arrivati per sostenere le prime visite mediche e per conoscere il nuovo staff o riabbracciare l’allenatore, tornato dopo tre anni alla corte bianconera.

Tra tutti i presenti al raduno, manca il leader, la stella che brilla di luce propria. Ovviamente, Cristiano Ronaldo è ancora in vacanza e i tifosi – preoccupati – chiedono spiegazioni a Pavel Nedved. Il portoghese si gode il meritato relax dopo l’esperienza deludente agli Europei con il suo Portogallo, terminata solo agli ottavi di finale. Ma la Juve lo attende con ansia, nonostante le voci di mercato.

Nedved: “Cristiano Ronaldo? Arriva”

Si susseguono da tempo rumors di mercato su un possibile addio dell’asso portoghese, prossimo a salutare la Juventus senza la maledetta Champions League. E invece, il dirigente bianconero ceco rassicura tutti i sostenitori che hanno raggiunto la Continassa: “Arriva, Arriva“. Due parole per mettere fine al polverone mediatico su un’eventuale cessione. Tuttavia, va ricordato che Nedved utilizzò alcune parole simili anche per Andrea Pirlo: “Resterà certamente“, diceva prima della fine del campionato.

Insomma, l’ultima volta che Pavel si sia esposto non è andata come previsto. Fin quando Cristiano Ronaldo non torna dalle vacanze con la compagna Georgina Rodriguez e i suoi bambini, il dubbio permarrà nella mente dei tifosi.