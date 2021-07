Rudi Garcia sicuro: a Roma torna solo per un motivo

Il segreto di Rudi Garcia è la compagna Francesca Brienza. Una coppia nata a Roma e che viaggia a gonfie vele anche in Francia.

È una delle coppie più solide, sempre con un sorriso a salutare i loro followers. Un amore nato tra gli studi tv e i campi di calcio, tra un’intervista e un’altra, scoprendo un lato di coinvolgimento emotivo importante.

La love story tra Rudi Garcia, attualmente tecnico del Lione, e Francesca Brienza, presentatrice romana prosegue a gonfie vele. Il tecnico, separato e con tre figli, ha trovato nella Brienza una compagna per il presente e per il futuro, dividendosi tra l’Italia e la Francia per vivere momenti di serenità.

La carriera da tecnico di Garcia a Roma ha trovato un punto di svolta. In campo, mostrando a tratti un gioco spumeggianti nelle tre stagioni all’Olimpico. La chiesa al centro del villaggio, la seconda giovinezza di Francesco Totti… e l’amore per Francesca Brienza. Il buon Rudi ne è rimasto affascinato, i ventidue anni di differenza non sono mai stati un peso.

Rudi Garcia, poi, è un tipo che sembra molto più giovane dell’età anagrafica. Chitarrista per diletto, suonatore di… violini agli arbitri, uomo di mondo che si gode la vita. Un tipo giovanile che ha fatto breccia nel cuore della presentatrice.

Sette anni di amore

Fu galeotto il 18 settembre 2014, un giorno prima del compleanno di Francesca Garcia. Un post per annunciare il loro rapporto, un abbraccio con Rudi Garcia per rendere praticamente ufficiale la loro unione. Che prosegue senza intoppi, condividendo il calcio, il lavoro e anche i viaggi. Recentemente sono stati visti insieme a Cuba, per visitare un luogo del centro America sempre ricco di fascino e di cultura.

Rudi Garcia, lasciando lo stress da campo, sembra essere il compagno ideale, che lascia le tensioni sportive per concedersi momenti di spensieratezza. Idem per Francesca Brienza, che in Francia per altro è inviata di Telefoot nelle gare di Europa League.

La presentatrice ha iniziato la sua avventura nel mondo dello spettacolo dal 2006, conquistato la fascia di Miss Deborah nella rassegna di Miss Italia. Poi ha proseguito a seguire le orme dello spettacolo, con qualche partecipazione in alcune fiction come Don Matteo e i Cesaroni.

Per poi passare a Roma Tv, lì tra un programma e un’intervista è scoccata qualcosa. Prima l’amicizia tra due persone mature, poi qualcosa in più e un rapporto che è duraturo.

Che lega, inevitabilmente, il tecnico a Roma e alla Roma. Perché ogni volta che la panchina giallorossa si libera, il pensiero va sempre a lui. Con Josè Mourinho al momento non sembrano esserci spiragli, ma il tecnico francese un giorno tornerà all’Olimpico: e lì ci sarà la sua compagna a intervistarlo.