Garcia, dall’esonero al titolo: la favola del tecnico del Lione

Rudi Garcia con il suo Lione sta contendendo il titolo della Ligue 1 al PSG e al Lille capolista. Strano, per un allenatore che doveva essere esonerato alla fine della scorsa stagione

La Ligue 1 vede una grande lotta a in questa stagione, con le prime quattro squadre in 6 punti. Tra di esse, c’è il Lione di Garcia, ex tecnico della Roma, che ha portato i “Les Gones” alla semifinale di Champions League, lo scorso agosto.

Causa pandemia, Garcia, che doveva essere esonerato a fine stagione, è rimasto sulla panchina dei francesi; ha svolto un ottimo lavoro sinora, grazie anche all’assenza dalle coppe europee, che permette alla squadra di rifiatare maggiormente.

Il Lione, secondo e a 3 punti dal Lille capolista, con un partita in meno, vuole tornare a vincere il campionato, che manca ormai da molti anni. Per farlo, la squadra di Garcia deve continuare ad avere lo spirito combattivo che lo contraddistingue, secondo le parole dello stesso tecnico.

Lione, il titolo passa da Marsiglia

Un incontro ricco di storia e fascino per il Lione di Garcia, contro il Marsiglia del neo allenatore Sampaoli. Inoltre, per Garcia, è una gara ancor più importante perché sulla panchina su cui adesso siede il tecnico argentino, lui ci è stato per tre anni, dal 2016 al 2019.

Un solo vero acuto con il Marsiglia per l’ex Roma, ovvero la finale di Europa League 2018, persa contro l’Atletico. Un’avventura tutt’altro che prolifica, adesso lasciata alle spalle.

A Lione, Garcia ha ritrovato la propria forza e sembra aver eliminato definitivamente le scorie della gestione giallorossa. Tuttavia, non può ancora dormire sogni tranquilli; spesso è messo in discussione dalla proprietà che va a caccia di altri allenatori. Si è parlato anche di Roberto De Zerbi del Sassuolo, come possibile sostituto.

Rudi Garcia, però, prosegue imperterrito, senza pensare ai fattori esterni, e guidando al meglio il Lione. La sua squadra, sta facendo una grandissima stagione, e il match col Marsiglia, se vinto, può indirizzare il club verso un campionato ancora migliore, verso la conquista del titolo.