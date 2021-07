Il Celta Vigo sfida Lazio, Napoli e City: la provocazione degli spagnoli – Foto

Il Celta Vigo ha presentato la sua nuova maglia lanciando un guanto di sfida a Lazio, Napoli e Manchester City: i dettagli dell’iniziativa.

Da qualche giorno a Manchester, Napoli e Roma su alcuni cartelloni pubblicitari è presente una maglia celeste/azzurra. Non si tratta però di quella del City, del Napoli o della Lazio, bensì di quella del Celta Vigo. Ma cosa ci fa una pubblicità del club spagnolo in queste tre città?

Fa tutto parte di una campagna di marketing a dir poco originale. Per presentare le proprie nuove maglie ufficiali sia di casa che di trasferta, gli azzurri galiziani hanno scelto di lanciare un guanto di sfida molto ironico e sagace a tre dei club azzurri/celesti più famosi al mondo: il Napoli, la Lazio e il Manchester City.

Per quanto riguarda il club di Guardiola, la sfida è stata portata sul terreno della seconda maglia. In alcuni cartelloni a Manchester è spuntato infatti una pubblicità con questa scritta: “Ci dispiace Citizen, ma date un’occhiata al nostro cielo blu“.

Today, really was sky blue!

Do you like our new skin @ManCity?#EnvidiaCeleste #RCCelta pic.twitter.com/eDhVpnBnjP

— RC Celta (@RCCelta) July 14, 2021