Milan, Romagnoli declassato: la novità nello spogliatoio rossonero

Il Milan scioglie il nodo Romagnoli: il difensore non rinnoverà con il club e perde il suo ruolo all’interno dello spogliatoio. Chi sarà il nuovo capitano.

Tanti affari e tante operazioni in entrata e in uscita per il club rossonero in questa sessione di calciomercato. Le partenze di Donnarumma e Calhanoglu sono state colmate dagli arrivi di Maignan e Giroud, nonché la dirigenza ha deciso di puntare nuovamente su Brahim Diaz. Ma oltre a nuovi arrivi e vecchie conoscenze, sembra che il Milan non voglia puntare più sul proprio capitano Alessio Romagnoli. Il difensore ha il contratto in scadenza al 2022, ma non ha trovato ancora l’intesa per il rinnovo.

La società non ha intenzione di investire ancora sul classe 1995, centrale ormai esperto ma dal rendimento non sempre costante. Quindi, è possibile un Donnarumma 2.0, ossia il difensore si può svincolare dalla prossima estate e lasciare i colori rossonero a parametro zero. Intanto, il Milan ha pensato anche di declassare Romagnoli e togliergli la fascia da capitano: ecco a chi potrà andare.

Kjaer, sorpresa dal Milan: rinnovo e nomina da capitano

Secondo quanto afferma la Gazzetta dello Sport, il Milan vorrebbe cedere la fascia di capitano a Simon Kjaer e rinnovargli il suo contratto. Il difensore danese si è distinto a Euro 2020 per la sua costanza in campo, ma soprattutto per la lucidità e la freddezza per aver salvato la vita di Christian Erisken, assistendolo per primo quando è avvenuto il malore nel match contro la Finlandia.

Kjaer ha dimostrato di essere un vero capitano per la Danimarca ed è stato elogiato da stampa e tifosi, anche rossoneri. E qualcuno ha avanzato l’idea di porgere la fascia al braccio per la prossima stagione proprio al danese. E così, sarà lo spogliatoio rossonero a dover decidere assieme a Pioli se concedergli questa chance e declassare Alessio Romagnoli a vice-capitano. Sembra scontato, invece, il rinnovo del contratto per Simon, pronto a firmare fino al 2023.