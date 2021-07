Tornano i campionati in Europa: il countdown può già partire

Tornano i campionati in Europa tra una ventina di giorni. Inizierà per prima la Ligue 1, poi toccherà a Bundesliga e Premier League.

Il periodo di calcio mercato continua ma l’occhio degli appassionati va sempre al campo. E tra amichevoli, dubbi tornei estivi ed escamotage da ritiro, l’attesa dei tifosi va riversata sui calendari. Tornano i campionati, torneranno a breve. Anzi, tra una ventina di giorni, infatti, la Ligue 1 già scatterà al via.

Ed è un torneo che ha avuto anche un suo seguito di pubblico extra francese, soprattutto per l’ultima annata. Incredibile, decisa solamente negli ultimi minuti di gioco con addirittura quattro squadre a contendersi il titolo nelle giornate conclusive del torneo.

Un titolo conquistato dal Lille, a sorpresa ma meritatamente. Con una difesa di ferro, solo 20 i gol presi dal milanista Maignan. Un centrocampo solido e con un Renato Sanches in evidenza, nonché l’attacco guidato dal turco Yilmaz, poi arrivato con le pile scariche ad Euro 2020.

Il miracolo del Lille fa il paio con il flop del Psg, che nella Ligue 1 ha avuto un andamento da sufficienza. Anzi, è stata indolente la squadra parigina, perdendo un campionato che, guardando le forze in campo, era scontato. E ora, con gli altri acquisti, dovrebbe esserlo nuovamente.

Premier e Bundesliga, che attesa!

Dal 6 all’8 agosto, quindi, tornano i campionati partendo dalla Francia. Per quanto riguarda Inghilterra e Germania basterà attendere solamente qualche giorno, anche se sono già in campo le squadre per le coppe nazionali.

La Premier League ripartirà, quindi, con ulteriori attese e le grandi hanno fatto anche un mercato interessante. C’è curiosità sul Manchester City, che ha dominato la scorsa edizione, e per vedere se i cugini dell’United avranno fatto progressi per poterli insidiare.

Senza dimenticare la voglia di riscatto del Liverpool, che ha conquistato per i capelli la qualificazione in Champions League. E, a proposito di Europa, chissà come giocherà il Chelsea del futuro. Perché Thomas Tuchel ha blindato la difesa e dovrà comunque dare una sterzata importante anche in Inghilterra. Difendere il titolo europeo, poi, sarà la missione che avverrà da settembre in poi.

In Germania il dominio del Bayern Monaco non sembra poter esser scalfito. I tedeschi hanno investito ben 24 milioni per Julies Nagelsmann, un predestinato della panchina. Che avrà una rosa mostruosa a disposizione, i bavaresi sono veramente imbattibili o quasi.

In questo crede il Lipsia, che ha maturato moltissimo l’intenzione di un grande colpaccio in campionato. Mentre il Borussia Dortmund appare leggermente più indietro. È una squadra con grandi talenti ma poca amalgama. Questi i dubbi in Germania, la Liga poi partirà successivamente ma tra Real Madrid e Barcellona c’è sempre l’Atletico di mezzo…