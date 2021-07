Gollini al Tottenham, da Cudicini a Padelli: tutti i portieri italiani in Premier

Pierluigi Gollini vestirà la maglia del Tottenham e insegue Carlo Cudicini: chi sono i portieri italiani che hanno giocato in Premier League

Pierluigi Gollini lascia l’Italia e raggiunge Londra, sponda Tottenham. L’Atalanta ha puntato su Musso e ha ceduto il portiere italiano agli Spurs in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, come riportato da Sky Sport.

Gollini non sarà certo il primo portiere nostrano a giocare in Premier League, ma forse sarà quello che avrà maggior spazio e successo rispetto ai suoi predecessori. La scuola italiana di portieri è tra le migliori al mondo, ora starà a lui riuscire a dimostrare il suo potenziale.

Prima del classe 1995, sei estremi difensori hanno lasciato lo stivale per la Gran Bretagna, ma solo uno è riuscito a lasciare davvero il segno.

Da Taibi a Gollini, tutti i portieri italiani in Premier League

Daniele Padelli ha giocato una sola partita in Premier League con la maglia del Liverpool. Il portiere ha avuto più chance all’Udinese e per quattro anni è stato il secondo di Handanovic all’Inter, con il quale condivide il titolo di Campione d’Italia. Per questa stagione è ritornato in bianconero.

Meglio di Padelli, Massimo Taibi: portiere classe 1970, che nel 1999 ha disputato 4 partite con la maglia del Manchester United. Detiene un trofeo con i Red Devils: la Coppa Intercontinentale. Invece, Marco Ambrosio è riuscito a giocare 8 partite con il Chelsea nella stagione 2003-04.

I tre portieri italiani con maggiori presenze sono Sereni, Mannone e Cudicini. Il primo ebbe un’esperienza di un solo anno all’Ipswich Town, disputando 25 gare. Il secondo, invece, ha giocato un’intera carriera in Inghilterra, tra Arsenla, Hull City e soprattutto Sunderland. Mannone era considerato un ottima promessa, ma non è riuscito a rispettare le aspettative. Infine, Carlo Cudicini detiene il record da portiere italiano di presenze in Premier League grazie alla sua lunghissima carriera al Chelsea e qualche annata al Tottenham: 161 partite in totale. Riuscirà Gollini a imporsi e fare meglio dei suoi predecessori? Solo il tempo lo dirà.