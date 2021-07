Napoli-Pro Vercelli, che sorpresa: partita in chiaro! Orario e dove vederla

Seconda amichevole pre-campionato per il Napoli di Spalletti: gli azzurri affrontano la Pro Vercelli, dove vederla in tv.

Il prossimo test-match della formazione di Luciano Spalletti andrà in onda in chiaro in diretta televisiva. La prima sfida contro la Bassa Anaunia non è stata trasmessa da alcun emittente tv. In questo periodo, alcuni club hanno messo a disposizione la diretta della gara in streaming sui propri social, ma quest’idea non è stata cavalcata anche dalla società azzurra.

Dopo tante polemiche tra i sostenitori azzurri, arriva una gran bella notizia. Finalmente i tifosi del Napoli potranno guardare in diretta in tv, addirittura in chiaro, la gara contro la Pro Vercelli, in programma Sabato 24 luglio.

Napoli-Pro Vercelli, dove vederla

Canale 21 trasmetterà in diretta esclusiva Napoli-Pro Vercelli, la seconda amichevole della nuova stagione del Napoli in ritiro a Dimaro, prevista per le 17.30 al campo di Carciato Sabato 24 luglio. Si tratta della seconda uscita degli azzurri, dopo il trionfo netto contro la Bassa Anaunia.

Canale 21 ha previsto una giornata speciale per i suoi telespettatori. A partire dalle ore 17.00 lo studio di Tutti In Ritiro sarà collegato con il Trentino. Conduce Titti Improta, ospiti Peppe Iannicelli e il ‘Pampa’ Roberto Sosa. Alle 17.30 fischio di inizio e via alla partita con telecronaca di Umberto Chiariello e commento tecnico di Francesco Turrini, interviste post-partita a cura di Fabio Tarantino. A partire dalle ore 21 la sfida sarà trasmessa nuovamente in replica, poi a partire dalle 23 l’abituale appuntamento serale con Tutti In Ritiro con gli highlights della partita, il commento di opinionisti e tifosi e tutti gli ospiti del ricco parterre di Canale 21. Diretta esclusiva su digitale terrestre LCN 12 in Campania e LCN 10 nel Lazio.

Inoltre, per gli abbonati Sky sarà possibile guardare il match in diretta. Tuttavia, la partita non sarà acquistabile poiché non sarà in pay-per-view. Un modo per avvicinare ancor più i tifosi del Napoli alla formazione di Spalletti.