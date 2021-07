Mercato Napoli, Spalletti trema: dove può andare Koulibaly

Mercato Napoli: i partenopei rischiano di perdere un pilastro della difesa, le probabili mete del difensore senegalese.

Nell’ultima conferenza stampa del Napoli, l’allenatore Luciano Spalletti ha chiarito le posizioni di alcuni giocatori. Il tecnico toscano ha riservato delle parole per alcuni nomi importanti del club partenopeo. Si è parlato di Insigne, del talento nigeriano Osimhen, della titolarità della porta (decisione fra Meret e Ospina), di Demme e anche del baluardo della difesa Kalidou Koulibaly, con quest’ultimo che potrebbe partire e lasciare Napoli. Scopriamo insieme che ne pensa il tecnico toscano e quali sono le possibili destinazioni del difensore azzurro.

Mercato Napoli, Koulibaly va via?

Koulibaly è un giocatore fondamentale per la formazione campana, anche Luciano Spalletti è d’accordo. Il tecnico di Certaldo nella seconda conferenza stampa ha specificato che il difensore è difficilmente sostituibile. Il numero 26 del Napoli è un uomo squadra apprezzato e stimato da tutti i suoi compagni. Il difensore senegalese insieme a Manolas compone una coppia di difesa molto veloce che permette alla squadra una maggiore aggressività. Inoltre la grande prestanza fisica dei due difensori consente loro di avere il dominio dell’area di rigore, Spalletti li ha definiti “due carrarmati”.

Il tecnico ex Roma non ha alcuna intenzione di perdere il classe 91; sarebbe però lo stesso giocatore ad aver richiesto di lasciare il club, trovando un De Laurentis che ha deciso di accontentarlo. Questo non vuol dire che il presidente del Napoli sia disposto a svenderlo, infatti se non arriva l’offerta giusta Koulibaly potrebbe non partire.

La possibile meta di Kalidou Koulibaly

Il giocatore ex Gent, nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere uno dei più forti difensori centrali al mondo, attirando a se l’interesse di molti club. Su di lui potrebbe esserci l’ipotesi Real Madrid, il club spagnolo ha già perso Sergio Ramos ed a breve dovrebbe arrivare l’ufficiosità della trattativa fra il club madrileno e il Manchester United per l’acquisto del difensore dei Blancos Varane. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, i Red Devils verseranno nelle casse degli spagnoli una cifra pari a 58 milioni di euro per il difensore francese.

Se per i Blancos queste due perdite sono sinonimo di preoccupazione, per Kalidou Koulibaly rappresentano un’ottima opportunità, il difensore dei partenopei potrebbe essere la carta giusta per aiutare la difesa di Carlo Ancelotti.