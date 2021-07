Mercato Juventus, arriva il pupillo di Allegri: la formula

Mercato Juventus: finalmente la dirigenza bianconera scorge uno spiraglio sulla trattativa per il centrocampista voluto da Allegri.

Sembra muoversi qualcosa in casa Juve. Il mercato in entrata dei bianconeri sta per portare un nuovo giocatore a Torino. Il calciatore è un obiettivo di mercato della Juventus da molto. Il profilo fortemente voluto da Massimiliano Allegri, è stato oggetto di una trattativa piuttosto complessa. Finalmente sembra esserci un po’ di luce in fondo al tunnel e l’accordo potrebbe ufficializzarsi quanto prima. Di seguito i dettagli dell’affare.

Mercato Juventus, la trattativa per il centrocampista

I bianconeri iniziano a vedere una possibilità per portare a Torino Manuel Locatelli. L’estenuante trattativa con il Sassuolo per il cartellino del giocatore neroverde sembrava non lasciare spazio di manovra alla società bianconera. Invece il Sassuolo ha allentato un po’ la corda e ha provato a venire incontro al club torinese. Con l’attuale formula le richieste di entrambe le squadre sarebbero accolte. A seguire tutto sui dettegli della trattativa.

La formula per portare a Torino il centrocampista azzurro

Il centrocampista neo campione d’Europa è stato l’obiettivo primario del club bianconero per una notevole frazione di mercato. Il Sassuolo chiedeva per il cartellino del loro gioiello 40 milioni di euro, una richiesta impossibile per la Juventus. La formula venuta in soccorso ai 36 volte campioni d’Italia è quella del prestito oneroso più diritto di riscatto. I bianconeri verseranno un pagamento di 8/10 milioni per il prestito, per poi arrivare a 35 milioni con il diritto di riscatto. A questi 35 milioni bisogna aggiungere i bonus, se il giocatore raggiunge determinati traguardi il club romagnolo può guadagnare ulteriori 10 milioni di euro, incassando fino a 45 milioni. L’accordo è quasi raggiunto e molto probabilmente vedremo il centrocampista azzurro vestire la maglia della Juventus la prossima stagione.