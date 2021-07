Calciomercato Juventus, il centrale in partenza: chi lo vuole

Calciomercato Juventus: è in partenza un difensore bianconero, una squadra italiana su di lui. Di seguito i dettagli.

Manca un mese all’inizio della Serie A e i vari team che si contenderanno il campionato continuano a mettere a punto le ultime modifiche alle loro rose per la buona riuscita della stagione. Tra queste c’è la Juventus che vuole provare ad agguantare il 37esimo titolo di Serie A. La dirigenza bianconera si è dimostrata più che favorevole ad investire per dare a Massimiliano Allegri la migliore squadra possibile per riuscire nell’impresa. Ma per acquistare giocatori c’è bisogno anche di venderli. A questo proposito, sembra che a breve potrebbe arrivare la cessione di un difensore centrale della squadra zebrata. Scopriamo insieme di chi si tratta e quale squadra è interessata a lui.

Calciomercato Juventus, possibile cessione di un difensore, dove va?

Da poco l’Atalanta ha visto fare le valigie a Pierluigi Gollini, che ha raggiunto Nuno Espirito Santo a Londra. Un altro giocatore in partenza da Bergamo è Cristian Romero. Con il probabile addio del difensore argentino, i nerazzurri devono iniziare a muoversi per trovare un buon rimpiazzo. Nella lista della dirigenza dell’Atalanta, il profilo più idoneo a ricoprire tale ruolo è quello di Merih Demiral. Il giovane centrale della Juve rimane un pezzo particolarmente pregiato, i bianconeri lo valutano intorno ai 35 milioni di euro. Il club di Torino con Demiral potrebbe fare cassa e rinvestire il guadagno in altre pezzi della scacchiera. Al momento la “Vecchia Signora” è in trattativa con il Sassuolo per Manuel Locatelli e serviranno più introiti possibili per riuscire ad acquistare il cartellino del centrocampista azzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Juventus, arriva il pupillo di Allegri: la formula

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mercato Juve, scambio con il Barcellona: coinvolti due top player

Le caratteristiche di Merith Demiral

Il centrale turco è un difensore aggressivo e istintivo, grazie a queste due caratteristiche è molto abile nel recuperare il pallone tramite gli anticipi. Domina nella fase aerea grazie ai suoi 192 cm di altezza e nonostante l’imponente fisico rimane un buon corridore. Tutte queste caratteristiche lo rendono un difensore temibile e con Gasperini potrebbe fare il salto di qualità ed imporsi non solo in Italia ma anche nella scena europea.