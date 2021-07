Mercato Juventus: Tra il Barcellona e i bianconeri arriva uno scambio che coinvolge due top player, scopriamo chi sono.

La Juventus e il ritrovato Massimiliano Allegri continuano a lavorare insieme per la buona riuscita della prossima stagione. Il club di Torino persiste a modificare la propria rosa. Da poco è uscita una news di mercato piuttosto eclatante, che riguarda lo scambio di due giocatori top tra il Barcellona e la Juve. Scopriamo insieme chi sono i giocatori interessati allo scambio.

Mercato Juventus, i bianconeri e i blaugrana si preparano ad uno scambio titanico.

Tra Juve e Barcellona scorre buon sangue, i due club ormai hanno un legame d’affari consolidato, grazie anche all’ultima trattativa fra Pjanic e Arthur andata a buon fine. Ora però il club catalano sarebbe intenzionato a fare un ulteriore scambio con i bianconeri, scambio che riguarderebbe due attaccanti top di entrambe le squadre. I giocatori in causa sono Antoine Griezmann del Barcellona e Paulo Dybala della Juve. Infatti i blaugrana sono rimasti un po’ delusi dall’attaccante francese che non ha fatto brillare le sue enormi potenzialità e per rinnovare l’esterno d’attacco avrebbero pensato all’attaccante bianconero. Anche l’argentino deve ritrovare la sua forma, nell’ultima stagione infatti non è stata delle migliori e c’è tutta l’intenzione di riprendersi.

Lo scambio si farà?

I rapporti fra i due rinomati club saranno anche ottimi, ma la Juventus al momento preferirebbe continuare la sua collaborazione con Dybala. Anche l’attaccante della “vecchia signora” vorrebbe proseguire la sua carriera a Torino. L’argentino non ha mai nascosto di trovarsi bene con il suo attuale club, soprattutto ora che è tornato Massimiliano Allegri ad allenare i bianconeri. Per la Juve però lo scambio potrebbe portare ad una plusvalenza, da quanto riportato sul sito tranfermeket.it Griezmann ha un valore di 60 milioni di euro mentre quello di Dybala è stimato a 50 milioni. Senza contare il fatto che i bianconeri accoglierebbero un campione del mondo tra le loro fila. Rimane solo da aspettare ulteriori notizie per il proseguo della trattativa.