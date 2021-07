Cristiano Ronaldo è atterrato a Torino: lo aspetta la Juve – VIDEO

Cristiano Ronaldo è atterrato con un volo a Torino: ecco quando incontrerà la Juve per chiudere il capitolo relativo al futuro.

Il volo più atteso dai tifosi è finalmente arrivato. Cristiano Ronaldo è giunto a Torino a bordo di un aereo, come testimonia il video del giornalista Agresti. La lunga telenovela di mercato dovrebbe quindi chiudersi, e Agnelli, Nedved e Cherubini, potranno finalmente annunciare le intenzioni condivise dal portoghese e dai bianconeri. Dopo le conferme di ieri, a margine dell’amichevole vinta con il Cesena, sono le immagini a raccontare lo sbarco di Cr7 a Caselle. (In aggiornamento).

Cristiano Ronaldo a Torino, la Juve ha fatto la sua scelta

Cristiano Ronaldo e la Juve si riabbracceranno domani. Sarà il giorno che aprirà un nuovo capitolo, perché sembra ormai scontato che il portoghese rispetterà l’anno di contratto. Le voci che lo volevano fra gli obiettivi del Psg sono ancora vive, ma le spese dei francesi e la permanenza di Mbappé, almeno fino ad ora, hanno bloccato ogni contatto. Resta in piedi una ipotesi.

Quella che potrebbe consentire al calciatore di allungare per un’altra stagione con i bianconeri, e alla Juve di spalmare un ingaggio che resta comunque molto alto. Ecco quindi che le parti dovranno parlare e Jorge Mendes troverà il modo di accontentare Cr7 con un occhio di riguardo per Agnelli, che non ha mai preso in considerazione l’idea di vendere ad ogni costo il campione portoghese. E Allegri? Per lui inizia un’altra sfida. Trovare il modo di rendere ancora più incisiva la sua arma migliore.