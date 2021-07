Joey Barton ci ricasca: una nuova accusa per l’allenatore

Ancora guai per Joey Barton, che dovrà presentarsi in tribunale per difendersi da una pesante accusa. Ecco cosa è accaduto.

Joey Barton ci casca di nuovo. Più che un ex calciatore e un allenatore, sembra il protagonista di un libro di Irvine Welsh. Un duro che non perde occasione per cacciarsi nei guai. I suoi colpi di testa però sono famosi anche fuori dal campo, e spesso sfociano nel penale. Picchiò Dabo, centrocampista ex Lazio, spense un sigaro in un occhio a Jamie Tandy. Si rese anche protagonista di una rissa con un tifoso dell’Everton e col compagno Dunne, e “amava” mostrare il suo fondoschiena ai tifosi avversari. Un calciatore al quale non piaceva proprio rendersi simpatico, che ci è cascato nuovamente. Ora è accusato di aggressione, e la situazione è tutt’altro che semplice per il tecnico del Bristol.

Joey Barton accusato di violenza ad una donna: cosa è accaduto

Nuovi guai per il duro del calcio inglese. Joey Burton dovrà infatti “comparire su cauzione lunedi 26 luglio presso la corte di Wimbledon, dopo essere stato accusato di aggressione e percosse”. La vicenda risale al 2 giugno, in un episodio avvenuto in una residenza a Kew. L’allenatore del Bristol è stato arrestato e poi rilasciato su cauzione in attesa di indagini. Poi l’accusa, dopo che una donna ha riportato un trauma cranico.

Barton dovrà rispondere di aggressione e percosse, nell’ennesimo episodio in una vita costellata da disavventure e comportamenti molto sopra le righe. Basta guardare la foto di Dabo, scattata dopo la disavventura e la scazzottata con l’ex calciatore, che adesso però dovrà rispondere penalmente di una accusa molto pesante.