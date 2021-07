Calciomercato Juventus: quale futuro per Ronaldo? Mendes in azione

Calciomercato Juventus: il futuro di Cristiano Ronaldo è lontano dai bianconeri? L’agente Jorge Mendes si sta muovendo.

La Juventus deve ancora stabilire quale sarà il futuro del campione Cristiano Ronaldo. Per il momento il portoghese è stato chiamato dalla dirigenza bianconera. La convocazione dell’attaccante portoghese è fissata per lunedì. Intanto Jorge Mendes l’agente di CR7 sta sondando alcuni terreni. Gli indizi portano a pensare ad un possibile futuro a Parigi per l’attaccante classe 85.

Calciomercato Juventus, Ronaldo rimane con i bianconeri?

La dirigenza bianconera ha pensato al possibile rinnovo di contratto, il club di Torino non vuole cacciare Cristiano Ronaldo, ma non ha più intenzione di pagare l’oneroso ingaggio del giocatore. L’attaccante bianconero è legato alla Juventus fino al 30 giugno 2022, con uno stipendio di 31 milioni di euro a stagione. Stipendio troppo alto, la dirigenza torinese tenterà di rinnovare il contratto al giocatore, ma questo avverrà solo se il portoghese è d’accordo a limarsi un po’ lo stipendio.

La possibile meta di Cristiano Ronaldo

Se l’accordo tra la Juventus e Cristiano Ronaldo non si conclude, il giocatore dovrà iniziare a pensare ad una nuova sistemazione. A questo proposito il suo agente ha già iniziato a muoversi e al momento è in contatto con il Paris Saint-Germain. Il club parigino la prossima stagione dovrebbe perdere il talento francese Kylian Mbappé e il portoghese sarebbe perfetto per sostituirlo. Non resta che aspettare lunedì per altre eventuali notizie.

I titoli di Cristiano Ronaldo

Il talento portoghese è considerato uno dei giocatori più forti di tutti i tempi. Nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi riconoscimenti, sia individuali che di squadra. Tra i premi individuali più importanti figurano i 5 palloni d’oro e le 4 scarpe d’oro. Mentre con i club ha vinto: 5 Champions League, 4 Coppe del mondo per club, 2 Supercoppa Uefa, è inoltre vincente in tre diversi campionati, avendo conquistato 3 scudetti con il Manchester United, 2 con il Real Madrid e altri 2 con la Juventus e ci sono molti altri premi e competizioni vinte dal numero 7 bianconero. CR7 può contare inoltre un Europeo vinto con il Portogallo e una Uefa National League.