Haaland resta umile: le incredibili dichiarazioni del centravanti

Erling Haaland è finito nel mirino del Chelsea, pronto a sborsare una somma incredibile per l’attaccante: ma l’ex Salisburgo non è d’accordo.

Erling Haaland vola basso, e lo fa parlando anche del calcio in generale. Da giorni il calciatore norvegese, uno dei top player mondiali del presente e del futuro, è accostato a varie grandi squadre europee, dal Real Madrid al Chelsea. L’interessamento dei Blues in particolare, dopo la chiusura della strada che avrebbe potuto portare a un ritorno di Lukaku a Londra, sembrerebbe essere molto serio.

Stando a quanto riferito dalle testate di tutto il mondo, soprattutto quelle inglesi, la società campione d’Europa sarebbe pronta a ricorprire d’oro il 21enne nativo di Leeds, e anche a riempire le casse del Borussia Dortmund di tantissimo denaro liquido da poter reinvestire, come consuetudine del club tedesco, per migliorare l’organico ma anche per costruirsi un futuro da big sempre più solido.

Un’offerta magniloquente ed esagerata che però non piacerebbe ad Haaland. Il talento della scuderia di Raiola, infatti, continua a volare basso e a voler fare un passo alla volta. Soprattutto, ha rilasciato dichiarazioni che sembrano andare contro la direzione intrapresa dal calcio negli ultimi anni e contro il rigonfiamento eccessivo dei prezzi.

Haaland al Chelsea per 175 milioni? Il campione spegne le voci