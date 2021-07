Haaland commenta una foto di Sancho con la maglia del Manchester United: i tifosi dei Red Devils prendono d’assalto il post con una richiesta.

Erling Haaland e Jadon Sancho. Una coppia spettacolare che ha trascinato il Borussia Dortmund, e una tifoseria innamorata calcisticamente di un duo che dalle parti del Signal Iduna Park non si vedeva da tempo. Quell’idillio si è rotto, “per colpa” del Manchester United. Troppo ghiotta l’offerta per Jadon Sancho, che approda in Premier ma prima avrà una semifinale da affrontare con la sua Inghilterra.

La proposta in arrivo è stata immediatamente accettata dal club tedesco, che intanto blinda l’altro gioiello richiesto da mezza Europa. Haaland, salvo offerte irrinunciabili, dovrebbe restare almeno per un’altra stagione, ma non avrà Sancho al suo fianco. E l’assenza, che si noterà in campo, si fa già sentire dopo alcuni giorni dal trasferimento ai Red Devils. É stato lo stesso Haaland infatti a salutare “in lacrime” l’ex compagno, e con una sola emoji ha dato il via ad una bufera social, con circa 3 mila commenti.

Haaland saluta Sancho: i tifosi del Manchester hanno una richiesta speciale

Una sola emoji. Una faccina in lacrime sotto al post di Sancho con il materiale tecnico del Manchester United. La reazione di Haaland testimonia il legame fra due calciatori giovani e pronti a dominare la scena europea per almeno un decennio. Sotto a quella reazione, all’apparenza normale, si è scatenata la bufera social. I tifosi del Borussia non hanno apprezzato infatti il passaggio di Sancho al Manchester United, ed hanno chiesto ad Haaland di restare con i gialloneri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jadon Sancho (@sanchooo10)

La risposta è arrivata dai sostenitori Red Devils, che hanno preso d’assalto il post proponendo al norvegese di approdare al Manchester, per ricomporre la coppia con l’inglese. In mezzo i fans del Chelsea, che invitano Haaland ad accettare la corte dei Blues, per sfidare l’ex compagno nel duello più acceso della prossima Premier. Tre mila commenti per una emoji. In tempi di mercato, succede anche questo.