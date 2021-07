Lewandowski, che sorpresa per il 2022: l’annuncio del calciatore

Lewandowski annuncia un nuovo progetto per il 2022: perché il 2022 sarà importante per il bomber del Bayern Monaco.

Durante queste vacanze estive meritate, Robert Lewandowski guarda al futuro e mette nel mirino il 2022. L’attaccante del Bayern Monaco è stato eletto miglior calciatore dell’anno dalla celebre rivista tedesca Kicker appena due giorni fa. Neanche il tempo di celebrare il riconoscimento – conquistato per la seconda volta consecutiva – che ha subito annunciato il nuovo progetto al quale stava lavorando.

Il bomber polacco è tra i migliori centravanti in circolazione. Dopo una stagione impreziosita da 41 reti in campionato, Robert vorrà ripetersi e provare a centrare diversi obiettivi per la sua squadra, per la sua Nazionale e anche quelli personali. E a breve spiegherà ai suoi tifosi e fan tutti i suoi segreti e la storia che l’ha portato ad ottenere grandi successi in campo e fuori.

Lewandowski, documentario nel 2022: l’annuncio del bomber

Robert ha annunciato sui suoi canali social il nuovo progetto in collaborazione con Amazon Prime Video. Infatti, come accaduto di recente ai suoi colleghi Pogba e Sergio Ramos, anche Lewandowski utilizzerà la piattaforma per raccontare la sua storia calcistica e privata, attraverso un documentario che sarà pubblicato nel 2022.

“La vita di un calciatore internazionale riassunta in un film“, scrive la pagina tedesca di Prime Video.

Das Leben eines Weltfußballers in einem Film zusammengefasst: Die @lewy_official Dokumentation gibt es ab 2022 bei Prime Video. pic.twitter.com/4GAojww1mU — Prime Video DE (@PrimeVideoDE) July 26, 2021

Lewandowski sarà protagonista di questa narrazione della sua carriera, ma non solo. Nelle immagini pubblicate sui social dalla pagina di Amazon appare il calciatore circondato da telecamere assieme alla sua bella moglie Anna. E’ evidente che tra i racconti di Robert ci sarà spazio anche ai sentimenti e alla sua famiglia, che l’ha sempre supportato e l’ha aiutato ad ottenere grandi successi a livello internazionale.