Pogba, l’annuncio a sorpresa: che cos’è “The Pogmentary”

Amazon ha stretto un accordo con Paul Pogba: ecco quando uscirà il documentario del calciatore francese e di cosa tratterà.

E’ uno dei calciatori più chiacchierati degli ultimi anni. Paul Pogba ha una personalità più unica che rara. Dotato di carisma, qualità tecniche invidiabili e una fisicità che lo rende tra i centrocampisti più forti dello scorso decennio e forse di quello attuale. Si è fatto apprezzare come calciatore con la maglia della Juventus, entrando nel cuore dei tifosi per il suo alto rendimento.

Un po’ meno apprezzato dai tifosi inglesi del Manchester United che si aspettavano qualcosa in più al suo ritorno in Premier League. Ma è indiscutibile che la sua classe non ha eguali e che può ancora scrivere pagine sportive importanti nei prossimi anni. Del calciatore conosciamo tanto, non ancora tutto. Ma dell’uomo forse ben poco. E allora, Pogba ha deciso di mettersi a nudo e raccontare la sua vita attraverso una serie che sarà pubblicata in esclusiva su Amazon.

Pogba, è ufficiale: dal 2022 il documentario di Amazon

Proprio quest’oggi è arrivata l’ufficialità. Dal 2022, su Amazon Prime Video saranno disponibili gli episodi del documentario su Paul Pogba, intitolato The Pogmentary. Sarà stesso il calciatore del Manchester United ha raccontare la sua vita, con filmati inediti sulla famiglia e amici. Il centrocampista svelerà alcuni dei suoi segreti e i momenti più importanti della sua carriera.

Pogba non è certo il primo calciatore a raccontarsi davanti ad una telecamera e dare vita ad un documentario. Lo ha fatto di recente Francesco Totti, con un docufilm “Mi chiamo Francesco Totti“; addirittura Sergio Ramos a distanza di due anni è protagonista di due documentari: nel 2019 il primo, mentre è già disponibile in Spagna “La Leyenda de Sergio Ramos”, e sarà visibile tra qualche mese nel resto del mondo.

Al di là del calcio, è celebre il documentario di Michael Jordan, che ha appassionato migliaia di spettatori per la storia e le interviste realizzate ai personaggi attorno alla vita del cestista più famoso di tutti i tempi.