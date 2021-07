Totti, cori e foto anche in vacanza: poi quel messaggio a Ilary

Francesco Totti in vacanza conquista il cuore dei fan: ovazione e cori per l’ex Roma, poi il messaggio ad Ilary sui social.

Anche in vacanza, per Francesco Totti e Ilary Blasi non c’è pace. L’ex capitano della Roma è un simbolo del calcio italiano, ma soprattutto è un idolo per i tifosi giallorossi. Quindi, una volta avvistato a Ventotene, la gente ha seguito l’auto che trasportava la celebre coppia romana.

Grande ovazione per Totti, con la compagna che ha filmato tutto sui social. Moltissimi ragazzi hanno cantato cori e hanno cercato di attirare l’attenzione dell’ex calciatore, assaltato dalla folla mentre saliva sull’imbarcazione con Ilary. La compagna e gli amici attorno divertiti dalla situazione, hanno ripreso le immagini con i propri cellulari, proprio come i numerosi appassionati giunti in massa ad omaggiare l’ex calciatore della Roma.

Poi, pochi istanti fa, Francesco ha preso in giro sua moglie sui social. Infatti, la conduttrice televisiva ha postato una foto, bersaglio di scherno da parte del marito.

Francesco Totti ad Ilary Blasi: “Oggi hai il torcicollo”

La bella showgirl ha condiviso sui suoi canali social una foto in bianco e nero, con uno splendido abito a due pezzi. Ilary si è appoggiata ad un muretto, con un calice tra le mani, e il capo all’indietro.

La foto non è passata inosservata a Francesco Totti che ha scritto tra i commenti: “Oggi stai con il torcicollo“, con tante emoji sorridenti. Invece, l’ex capitano giallorosso ha condiviso una foto in canoa, mostrando il suo fisico. In notevole forma, Francesco mostra i muscoli e Sebastian Frey – ex portiere di Serie A – ha commentato: “Sbaglio o intravedo la tartaruga”.

Insomma, se la spassano Totti e Blasi, che anche in vacanza riescono a far rumore e conquistano l’ovazione della gente, innamorata del loro amore, ma soprattutto dell’ex Campione del Mondo del 2006.