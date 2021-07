Sara Croce, una sirena in bikini a Capri: follower senza parole – Foto

La Bonas di Avanti un Altro sorprende i suoi follower sulle spiagge di Capri: Sara Croce conquista una valanga di cuori per il suo look affascinante.

Proseguono le vacanze sull’isola partenopea per la Bonas di “Avanti un Altro!”. La modella e showgirl è a Capri, dove il compagno gestisce un bed and breakfast. In questi giorni, Sara Croce ha mostrato tutti i lati migliori di sé, da sola o con il partner portiere del Bari. E quest’oggi, la celebre Bonas non si è risparmiata, condividendo un bellissimo post sui social che ha scatenato i fan.

In pochi istanti, Sara ha conquistato tantissimi likes e commenti. Ed è facile capire il motivo.

Sara Croce, la Bonas a Capri sorprende tutti

In un favoloso scenario marino, con gli scogli alle spalle, Sara Croce cammina sulla riva del mare, quasi come se fosse uscita dall’acqua con classe ed eleganza che la contraddistinguono. La stupenda Bonas del quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis ha conquistato il cuore dei social grazie alla sua straordinaria bellezza ed il suo affascinante bikini marrone.

Sara mette in mostra tutto il suo straordinario fisico con il costume che esalta le curve e lo stacco di gambe della showgirl. “Sei un capolavoro“, “Sei bellissima“, i complimenti si sprecano tra i commenti del post condiviso dalla modella. Ancora una volta, Croce ha dimostrato di essere una vera sirena nella terra di Partenope, celebre personaggio mitologico legato alla storia del capoluogo campano.