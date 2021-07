Football Manager, svolta epocale: la grande novità per gli appassionati

Football Manager, arriva la svolta: i programmatori annunciano una clamorosa novità che includerà una nuova modalità.

L’annuncio è clamoroso, ed è la risposta alle tante domande che gli sviluppatori di Football Manager incassano ormai da anni. Il gioco manageriale più longevo e apprezzato dagli appassionati ha infatti scelto di rilanciare, con una formula nuova e l’introduzione di un capitolo che viaggerà parallelamente a quello normalmente rilasciato ogni stagione. Non sarà un titolo diverso acquistabile. Sarà una innovazione totale, con tanto di annuncio e spiegazione da parte del team che lancerà il prodotto per la prossima stagione.

“Ogni hanno ci troviamo al cospetto della stessa domanda, anche lecita – afferma uno dei membri del team – e non rispondiamo mai perché tendiamo a tenere segreti i nostri piani. Ora è il momento di svelarli, e di rispondere così come siamo abituati a fare”. E la novità è gustosa e aggiungerà una modalità che in molti chiedevano da tempo.

Leggi anche: Sky, nuovo colpo basso: la decisione della Serie A per gli highlights

Football Manager, arriva il calcio femminile: ecco come sarà

“Vogliamo aggiungere il calcio femminile al gioco – è l’annuncio degli sviluppatori – e non sarà un gioco singolo, ma una introduzione alle normali modalità”. Poi l’ulteriore messaggio. “Sappiamo che costerà molto, e non porterà un ritorno economico elevato a breve termine. Ciò che conta però è distruggere le barriere fra il calcio degli uomini e donne, e noi vogliamo essere parte della soluzione. Sappiamo che la nostra voce è potente e che non siamo soli, e maggiore sarà lo sviluppo del calcio in rosa, migliori saranno anche i nostri introiti”.

Poi i dettagli. “Si potrà passare dalle squadre maschili a quelle femminili, e creeremo il database. Per aggiungere una squadra serve tempo, figurarsi campionati interi, ma siamo pronti. Servirà tempo, conteggiamo più di 3 milioni di parole da scrivere, dinamiche da sviluppare, database importanti e tante strutture grammaticali che richiedono tempo oltre alla creazione del gioco. Gli utenti però ne saranno felici e il calcio in rosa crescerà. E questo è l’obiettivo”. Non resta che attendere, e sarà un passaggio storico per il gioco più amato dagli appassionati del genere.