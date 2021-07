Sky, nuovo colpo basso: la decisione della Serie A per gli highlights

La Lega Serie A avrebbe preso una drastica decisione nei confronti di Sky: la novità per la prossima stagione sui diritti degli highlights. E intanto, la Rai prova a spuntarla.

La prossima stagione di Serie A sarà stravolta da grandi novità, soprattutto a livello televisivo. Infatti, per la prima volta a distanza di anni, Sky ha perso il dominio della trasmissione dell’intero campionato. Per il prossimo triennio a partire dal 2021-22 sarà DAZN a trasmettere in esclusiva 7 match a turno e i 3 restanti in co-esclusiva con l’emittente satellitare. Insomma, tutto il campionato italiano potrà esser guardato tranquillamente sulle piattaforme streaming del broadcaster britannico.

Ma solo nelle scorse ore è arrivato un nuovo colpo basso per Sky, poiché la Lega Serie A avrebbe preso una decisione drastica per la trasmissione degli highlights.

Highlights Serie A, Sky tagliata fuori: la Rai avanza l’offerta

Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, la Serie A ha deciso a maggioranza di non mettere all’asta gli highlights pay e questo danneggerà Sky che non avrà diritto di trasmettere le sintesi delle gare diverse da quelle in co-esclusiva con DAZN. Ciò significa che sui canali dell’emittente satellitare non saranno visibili i momenti salienti di ben 7 partite per ogni giornata.

Intanto, per milioni di italiani arriva una buona notizia che dovrà essere confermata. La Rai avrebbe presentato un’offerta alla Lega Serie A per trasmettere gli highlights in chiaro dalle stagioni 2021 al 2024, in modo da poter dare la possibilità ai tifosi di essere sempre aggiornati senza l’utilizzo di pay-tv.