Milan, Giroud “parla già italiano”: il VIDEO delle lezioni è virale

Olivier Giroud è già idolo dei tifosi del Milan: le sue lezioni di italiano in maglia rossonera scatenano i commenti.

Olivier Giroud è approdato al Milan dopo una lunga ed estenuante trattativa, che Maldini ha chiuso brillantemente. É il rinforzo giusto per far rifiatare Ibrahimovic, ma è anche uomo d’area al quale difficilmente gli allenatori hanno rinunciato. E la sua bacheca testimonia che pur partendo sempre dietro nelle gerarchie, ha sempre stappato una maglia da titolare, spesso a ritmo di gol e assist per i compagni. Lui si sente già milanese, e sui social ha postato le lezioni di italiano.

Un video diventato immediatamente virale, in cui con la maglia rossonera addosso, il calciatore intervista sé stesso. E dà sfoggio di un italiano a dir poco maccheronico. I commenti dei tifosi sottolineano quanto il francese campione del mondo e in Champions sia già entrato nel cuore dei rossoneri.

Milan, Giroud a…. Giroud: “Oliviero, hai imparato milanese, e italiano?”. L’intervista è virale

“Ciao Oliviero, hai imparato il milanese?”. Inizia così l’intervista-lezione che Giroud fa a sé stesso, e già nella pronuncia alla traduzione del nome, il video scatena commenti e ilarità. Poi una frase in un italiano stentato, probabilmente tradotto male sul web, e un’altra domanda. “Ma almeno l’italiano lo hai imparato”. E la risposta dell’altro Giroud, quello con il cappellino in testa, arriva con un gesto molto eloquente.

Il video fa impazzire i tifosi, già innamorati del nuovo rinforzo per l’attacco rossonero. Giroud non ha ancora imparato la lingua, e mostra i suoi primi timidi approcci confermando di essere un personaggio interessante anche fuori dal campo. Ora passerà al rettangolo verde e parlerà il campo. E poco importa se il suo milanese non è ancora al top come dimostra il video.

https://www.instagram.com/reel/CR5_TH3oe-m/?utm_medium=copy_link