Sassuolo, indizio di mercato social: svelato il futuro di Berardi e Locatelli

Il Sassuolo svela le nuove maglie, ma non sfugge l’indizio di mercato: futuro chiaro per Domenico Berardi e Manuel Locatelli.

Il calciomercato è entrato nel vivo, ma i colpi ad effetto fino a questo momento scarseggiano. La Juventus, per esempio, non ha ancora effettuato nessun acquisto ma sta trattando da settimane se non addirittura mesi con il Sassuolo per Manuel Locatelli. Il calciatore sta per terminare le vacanze, dopo le quali raggiungerà la squadra neroverde per il ritiro.

Infatti, il club emiliano non ha ancora accettato l’offerta dei bianconeri poiché non è stata giudicata adeguata. E nel frattempo, il Sassuolo manda un messaggio via social che riguarda non solo Locatelli, ma anche Berardi, oggetto di voci di mercato.

Sassuolo, Berardi testimonial: manca Locatelli

Sulle proprie pagine social, il club ha cambiato immagine di copertina presentando la nuova maglia neroverde con alcuni dei protagonisti della prossima stagione. La divisa di casa presenta il classico verde con strisce nere e una tonalità di verde scuro. Nell’immagine postata dal Sassuolo c’è anche Berardi tra i testimonial, mentre non figura Manuel Locatelli.

Il nuovo Home Kit è caratterizzato dalle iconiche e ampie strisce verticali centrali in PUMA Black con pattern chevron che decorano la parte frontale e la parte inferiore del retro 🤩 Scopri di più su https://t.co/0q00t5WPFs 🔗

#ForzaSasol 🖤💚 @pumafootball pic.twitter.com/wMvFvQHvW5 — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) July 29, 2021

Un indizio di mercato forte e chiaro che lascia pensare ad una cessione imminente del centrocampista classe 1998. Sia Berardi che Locatelli sono stati per mesi al centro di rumors di mercato, ma per l’attaccante il futuro resterà tinto dei colori neroverdi. Discorso diverso per Manuel, il quale è nel mirino di tanti club – anche stranieri – e vorrebbe cogliere l’occasione al volo per cambiare aria e competere a livelli ancora pià alti.