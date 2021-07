Antonio Conte in Champions, si può: nuova offerta per il mister

Antonio Conte riceve un’offerta allettante per vivere la Champions League da protagonista: il mister valuta la possibilità di una nuova avventura.

Dopo lo scudetto, Antonio Conte ha lasciato l’Inter a causa di divergenze con la società nerazzurra. Diversi obiettivi, diverse esigenze ed è stato inevitabile l’addio a fine stagione. Il mister ha riportato un trofeo alla Beneamata che mancava da circa 10 anni, ma per un salto di qualità maggiore chiedeva uno sforzo sul mercato maggiore alla dirigenza, che però non avrebbe potuto accontentarlo.

E allora, l’allenatore pugliese ha rescisso e si è reso libero, pronto per una nuova avventura. Stando ai rumors, Antonio Conte avrebbe ricevuto un’offerta importante per restare fuori dal rettangolo di gioco e per godersi lo spettacolo della Champions League.

Conte su Sky: offerta per commentare la Champions

Il mister potrebbe essere protagonista della competizione europea. Non allenerà nessun club, almeno all’orizzonte non c’è ancora nessuna possibilità di questo tipo. Tuttavia, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte avrebbe ricevuto da Sky l’offerta di commentare la Champions dagli studi dell’emittente, come ospite.

Al momento, l’ex allenatore dell’Inter non avrebbe ancora accettato la proposta ma potrebbe farlo nei prossimi giorni ed essere uno dei volti di punta della tv satellitare. Conte valuta l’occasione del tutto nuova per uno come lui abituato a vivere in prima persona il calcio direttamente dall’area tecnica. Questa volta potrebbe restare in disparte e commentare le gesta delle squadre italiane in Champions, tra cui anche la sua ex che proprio lo scorso anno ha deluso le aspettative, chiudendo all’ultimo posto del girone.