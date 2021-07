La Juve pensa ad Antonio Conte: i tifosi si scatenano sui social – FOTO

Un messaggio della Juve ad Antonio Conte scatena l’ira dei tifosi: i commenti mettono nel mirino il club bianconero.

Alcune storie sono così belle che quando finiscono lasciano l’amaro in bocca. Quella fra Antonio Conte e la Juve è stata un’avventura di quelle uniche. Anni di vittorie dopo amare sconfitte. Successi che hanno segnato un’epoca e hanno dato il via ad un decennio che ha lasciato trofei in bacheca e immagini indelebili. Troppo per non far male dopo un addio molto discusso. E quell’amarezza si è trasformata in qualcosa di più dopo l’avvento sulla panchina dell’Inter e lo scudetto scucito dalla maglia bianconera e portato in dote ai nerazzurri.

La Juve in un giorno speciale per Conte gli ha dedicato un pensiero, e lo fa sempre, anche per gli ex più discussi. Il messaggio però ha generato non poche polemiche. Alcune feroci per chi ha dimenticato in un colpo il condottiero degli scudetti e lo reputa una figura che “ha tradito la sua identità”.

La Juve fa gli auguri a Conte, critiche feroci sui social: “Cancellate”

La Juve non dimentica, e nel giorno del compleanno di Antonio Conte ha dedicato un messaggio all’ex tecnico. Un pensiero se vogliamo particolare, perché il club non ha postato la foto del Conte allenatore, ma quella con la maglia bianconera e la fascia da capitano al braccio. La scelta però non è stata condivisa dalla maggior parte dei sostenitori, che hanno preso di mira la pagina Twitter della Vecchia Signora con una serie di commenti durissimi.

Qualche tifoso però non dimentica le imprese di Conte, e c’è chi chiede rispetto per l’ex tecnico e capitano. Le rispose però non mancano, e l’acredine nei confronti dell’allenatore pugliese per quell’addio improvviso non si è mai spenta.

