Inter, altro che Lautaro Martinez: l’Atletico Madrid piomba su un altro big

L’Inter è accerchiata sul mercato: si rincorrono le voci sull’offerta dell’Atletico Madrid per Lautaro Martinez, ma l’obiettivo è un altro.

La cessione di Hakimi è stata un duro colpo per le ambizioni dell’Inter, che dopo l’addio di Conte ha dovuto fronteggiare gli assalti di mercato. Sembrava l’ultima, e invece il club dovrà resistere ad una serie di offerte che potrebbero far traballare Marotta, deciso a non vendere i big ma costretto a fare i conti con una situazione economica ancora delicata. Le voci su una proposta dell’Atletico Madrid per Lautaro Martinez si fanno insistenti, e i 70 milioni di cui si parla sono un bottino difficile da rifiutare.

Pare, però, che l’obiettivo di Simeone sia un altro, e in mezzo ci sarebbe anche Mino Raiola, deciso a valutare un colpo a cifre che garantirebbero al suo assistito una nuova sistemazione strapagata.

Leggi anche: Trevisani lascia Sky e il saluto è da brividi: dove andrà – VIDEO

Inter, l’Atletico oltre a Lautaro Martinez vuole anche un difensore

Non solo Lautaro Martinez per l’Atletico Madrid, che pare aver messo gli occhi anche su un difensore dell’Inter. Simone Inzaghi ha posto il veto ad altre cessioni dopo aver perso l’opportunità di allenare Hakimi. Il club però riflette, diviso fra un’altra cessione sanguinosa e l’esigenza di far cassa. Perdere il “toro” argentino costringerebbe gli uomini di mercato nerazzurri ad intervenire, e difficilmente si troverà un sostituto all’altezza.

Mentre l’Inter prova a fare muro e a riflettere su Correa come eventuale alternativa a Lautaro, arriva però dalla Spagna un’altra notizia bomba. Pare infatti che i Colchoneros siano pronti a mettere nel mirino anche Stefan De Vrij. Ci sarebbe dietro la regia di Mino Raiola, che attende la proposta per rinnovare un contratto da 3,5 milioni in scadenza nel 2023 e intanto lavora su altri fronti. L’offerta dell’Everton è stata rispedita al mittente perché gli inglesi non giocheranno la Champions, ma l’interesse di Simeone potrebbe davvero aprire un nuovo capitolo di mercato. E quando c’è di mezzo Raiola, le soprese sono sempre dietro l’angolo.