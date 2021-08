Dayane Mello in bikini, la modella irresistibile al mare: e quel tatuaggio…

Dayane Mello in riva al mare fa impazzire i suoi follower: la modella è irresistibile e mostra un fisico mozzafiato.

La modella brasiliana, volto noto alla tv italiana per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha lasciato di stucco i suoi follower di Instagram. Dayane Mello è celebre sui social per scatti in cui il suo fisico è assoluto protagonista.

Nata in Brasile nel ’89, a soli 16 anni intraprende la strada della moda e dello spettacolo e sbarca presto anche in Italia. E’ noto che abbia avuto una relazione – non molto duratura – con Mario Balotelli, ora attaccante dell’Adana Demirspor in Turchia. I due si sono frequentati circa 10 anni fa, poi hanno preso strade completamente diverse. Ma solo di recente, si sono rivisti davanti alle telecamere e SuperMario ha dato grande spettacolo con una battuta piccante, che sconvolse fan e web.

In quella circostanza, il centravanti italiano era stato invitato al Grande Fratello per parlare con suo fratello Enock, partecipante del reality assieme a Dayane. A quel punto, è stato chiesto alla modella se avesse avuto piacere ad avere Mario nella casa. La risposta di Balotelli lasciò impietriti tutti: “Mi vuole lì dentro poi dice Basta, basta, mi fai male“. Un’uscita infelice che lasciò senza parole la stessa modella. Ma ora è acqua passata e Dayane Mello si gode l’estate e il suo successo mediatico.

Dayane Mello, il fisico è mozzafiato – Foto

L’indossatrice sudamericana ha condiviso alcune foto in riva al mare della sua bellissima terra. Dayane si trova in Brasile e ha pubblicato uno shooting mozzafiato che la ritrae in perfetta forma fisica. Il suo corpo statuario lascia i seguaci senza parole. E tra le immagini si intravede il tatuaggio sulla schiena.

La stupenda modella scrive come descrizione: “Sii quel che vuoi essere“. E sui social spuntano numerosi commenti e apprezzamenti di follower italiani, brasiliani e fan page.