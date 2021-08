Oriana Sabatini, lady Dybala a letto con la flebo: “Vi spiego”

Paura tra i fan di Oriana Sabatini: lady Dybala mostra la flebo e spiega sui social i motivi.

La cantante argentina ha spaventato i suoi numerosi fan. Oriana Sabatini – compagna stabile dell’attaccante della Juventus Paulo Dybala – ha postato una foto nelle sue storie Instagram con un tubicino attaccato al braccio. La showgirl sudamericana nota in Italia e all’estero ha condiviso diversi scatti, mostrandosi stesa su un lettino, con un’operatrice al suo fianco intenta ad aiutarla.

Insomma, tutto faceva preludere a qualcosa di negativo, di poco tranquillo. Sembrava proprio che Oriana stesse male. E invece, la star argentina ha tranquillizzato il suo grande pubblico, confermando di stare bene. Inoltre, la fidanzata di Dybala ha spiegato il motivo di questa flebo.

Oriana Sabatini, perché ha la flebo: “E’ una terapia”

L’artista nata a Buenos Aires nel 1996, dal grande curriculum canoro (ha aperto i concerti dei Coldplay nel 2107), ha spiegato la ragione di quegli scatti nelle storie Instagram. Oriana Sabatini ha rassicurato: “Per chi mi chiede come stia e a cosa si riferiscono quelle foto dico che sto facendo un trattamento di ozonoterapia“.

Questa terapia è comune per trarre diversi benefici per patologie differenti. L’ozonoterapia prevede l’uso dell’ozono e dell’ossigeno e riesce a migliorare i sistemi di difesa del nostro corpo ed evitare l’invecchiamento cellulare e dell’ossidazione dei tessuti. In particolare, questa terapia viene utilizzata per ridurre la cellulite. Infatti, grazie all’introduzione di ozono, il sangue circolerebbe meglio all’interno delle arterie.

Dunque, Oriana Sabatini sta benissimo e la flebo mostrata nelle storie del suo account Instagram non era altro che parte del trattamento al quale si è sottoposta. I fan possono dormire sonni tranquilli.