Lukaku meglio di Ibrahimovic: perché il belga scriverà la storia dell’Inter

Romelu Lukaku può riscrivere la storia dell’Inter 12 anni dopo la cessione record di Zlatan Ibrahimovic: le cifre degli affari.

Il calciomercato estivo entra nel vivo. Mentre i tifosi nerazzurri si godono ancora la vittoria dello scudetto sotto l’ombrellone, c’è una notizia che preoccupa e non poco il mondo Inter. Infatti, sembra ormai entrata in una fase decisiva la trattativa per la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea.

L’attaccante è nel mirino di mister Tuchel, che dopo aver vinto la Champions League prova l’assalto alla Premier League e il belga può essere la chiave giusta per vincerla. Ma ovviamente si tratta del calciatore più prezioso della formazione di Simone Inzaghi e non sarà affatto semplice convincere la dirigenza cinese alla vendita del cartellino. E allora, stando alle cifre svelate da Sky Sport, il Chelsea avrebbe pensato di offrire all’Inter circa 120-130 milioni di euro per Lukaku, il quale avrà l’ultima parola e dovrà decidere cosa fare. Se dovesse accettare, supererebbe il primato del suo rivale Zlatan Ibrahimovic.

Lukaku al Chelsea, cessione record: le cifre

Una delle cessioni più importanti della storia nerazzurra è quella di Achraf Hakimi, venduto quest’estate al PSG dopo una sola stagione in Serie A. Il marocchino si è trasferito in Francia per una somma vicina ai 60 milioni di euro, ma potrebbe essere addirittura raddoppiato dal suo ex compagno di squadra.

E se Lukaku dovesse andare al Chelsea sicuramente andrebbe a superare la cessione record della storia dell’Inter. Risale all’estate 2009-10, quando Zlatan Ibrahimovic fu venduto al Barcellona nell’ambito dell’affare che portò Samuel Eto’o in nerazzurro. Lo svedese lasciò la Beneamata per 69 milioni di euro, andando a superare quella che allora era considerata la vendita record di Ronaldo (il fenomeno) al Real Madrid.

Insomma, con oltre 70 milioni di euro, la cessione di Lukaku passerà alla storia. E forse per molti anni resterà al primo posto di questa speciale classifica.