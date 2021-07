Romelu Lukaku resterà all’Inter? In attesa di un possibile affondo del Chelsea, il club nerazzurro si cautela con il sostituto.

Continua il corteggiamento serrato del Chelsea all’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. La squadra campione d’Europa sta cercando in tutti i modi di rinforzarsi con un bomber di altissimo profilo. Nelle ultime settimane il nome più caldo in ottica Blues sembrava essere Erling Haaland. Qualcuno aveva anche ipotizzato un’offerta a due zeri in arrivo da Abramovich al Borussia Dortmund.

Tuttavia, complice la volontà del giocatore di proseguire nel suo percorso di crescita, come dimostrato dalle recenti dichiarazioni sul suo valore, e complice anche la voglia del club tedesco di mantenere in rosa l’attaccante norvegese dopo l’onerosa cessione di Jadon Sancho, la dirigenza londinese avrebbe virato nuovamente verso il centravanti belga dei nerazzurri.

Le ultime notizie, riportate dal Corriere della Sera, raccontano di un viaggio del figlio di Roman Abramovich a Milano per cercare di convincere Romelu e il suo entourage a tornare al Chelsea, società da cui si era lasciato in maniera non propriamente positiva. La volontà del calciatore ad oggi sembrerebbe ancora quella di rimanere all’Inter, tuttavia si comincia a vociferare di un’offerta irrinunciabile sia per il bomber che per il club. E anche per questo la dirigenza nerazzurra avrebbe iniziato a guardarsi intorno, individuando anche il possibile sostituto.

Inter: Zapata può essere il sostituto di Lukaku

Per i tifosi nerazzurri non è ancora il momento di fare allarmismi. Lukaku vuole restare all’Inter, questo è chiaro, e per ora non avrebbe lasciato nemmeno uno spiraglio al Chelsea o ad altri top club. Tuttavia, è chiaro che nel calcio le cose possono cambiare da un momento all’altro, e l’Inter non può rischiare di farsi trovare impreparato.

Dalla Spagna il quotidiano Marca così fa parla anche di una decisione già presa da parte della dirigenza sul possibile sostituto dell’attaccante belga. A quanto pare, alla corte di Simone Inzaghi potrebbe arrivare Duvan Zapata. Da un nerazzurro all’altro, l’attaccante colombiano sarebbe disposto a lasciare la Dea per passare tra le fila dei campioni d’Italia. Già pronta l’offerta dell’Inter, che sarebbe disposta a investire anche 50 milioni di euro sul centravanti colombiano.

Non sarà la stessa cosa, ma di certo all’Inter Zapata potrebbe garantire al club continuità tecnica e un bottino di gol non lontano rispetto a quelli messi a segno dal centravanti belga nelle scorse stagioni. Fantamercato o ipotesi probabile? Lo scopriremo nelle prossime settimane.