Romelu Lukaku e l’amore per Milano: le auto e le case in città

Romelu Lukaku, le sue auto e le case in città a Milano. Storia di un amore che potrebbe continuare ancora tanti anni.

Romelu Lukaku ancora all’Inter, ancora a Milano. Questa la notizia rimbalzata nelle ultime ore in tutte le redazioni calcistiche. L’attaccante belga, in una intervista rilasciata ad una emittente nazionale del suo paese ha dichiarato che il suo desiderio è quello di restare a Milano, città che ama molto e dove ha casa, anzi più di una. Vuole vincere ancora, nonostante l’addio di Conte. Vuole regalarsi qualche altra soddisfazione, insomma, Romelu, oltre a qualche nuova auto.

Il calciatore belga ha elogiato il lavoro fatto da Antonio Conte nel corso delle ultime due stagioni. Lukaku parla di una condizione fisica mai avuta prima, e di un miglioramento generale delle sue prestazioni dovuto alle modalità di allenamento del tecnico leccese. Lukaku insomma pazzo dell’Inter che ormai è casa sua, e pazzi di Milano che è sempre più nel suo cuore, tanto da non disdegnare foto in giro per la città a bordo delle sue tantissim auto.

Romelu Lukaku e l’amore per Milano: la sua collezione di auto in quella che è ormai casa sua

L’amore per la città di Romelu Luakaku si è ampiamente manifestato nel momento in cui l’attaccante ex Manchester United ha acquistato ben due appartamenti a Milano, zona City Life, area di nuova concezione post Expo, in centro e quindi non lontana dalla vita milanese. Altra passione di Lukaku sono le auto, e di quelle ha spesso fatto bella mostra nei due anni all’Inter, l’ultimo dei quali culminato con il titolo conquistato in largo anticipo. Lukaku tutto calcio, auto e case insomma.

La Maserati Levante Gran Trofeo, la Ghibli, la Bentley Continental GT e poi la Rolls-Royce Wraith che si è regalato per il trasferimento al Manchester United. In Inghilterra, inoltre ben tre Mercedes: GTR-Coupé, GLS 63 e la Coupé Classe S. A Milano le foto con una delle sue due Maserati hanno ancor di più fatto breccia nei cuori dei tifosi interisti. La città meneghina, è sempre più casa sua.