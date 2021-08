“Io fascista? Vi svelo la verità”: Buffon confessa le sue idee politiche

Buffon è fascista? L’ex portiere della Juventus, tornato al Parma, ha svelato tutta la verità sulle sue idee politiche.

Gigi Buffon è un campione dentro al campo, ma ha spesso creato divisioni al di fuori. Per le sue prese di posizione, per la sua forte personalità, per delle situazioni talvolta non limpide in cui si è trovato coinvolto. Nel corso di una lunga e interessante intervista a Repubblica, il portierone ha quindi chiarito una volta per tutte almeno quali siano le sue idee politiche.

La domanda che molti si pongono ormai da anni è questa: Buffon è fascista? Lo sa benissimo lo stesso estremo difensore, che non ha mai nascosto di essere molto orgoglioso della sua italianità e del suo spirito patriottico. E lo ha confermato anche in questa occasione.

Tuttavia, da qui a definirlo di estrema destra ce ne passa. Le categorie sono sempre difficili da attaccare a un’idea, ancor più a una persona. Su una cosa però si può essere Buffon non ha dubbi: che in passato è stato oggetto di accuse fantasiose, insensate e anche offensive riguardo alla sua presunta posizione politica. Per questo ha scelto di non dribblare la domanda e di spiegare una volta e per tutte come la pensa e come si sente di definirsi.

Buffon è fascista? La risposta del portiere

Sulle sue idee politiche Gigi ne ha sentite di tutte i colori, e non sa bene cosa rispondere. Sa però di essersi sempre sentito orgoglioso di rappresentare il suo paese. E questo è un dato di fatto incontrovertibile.

Sa anche di aver sempre creduto che tutti debbano essere uguali davanti alla legge. Tuttavia, non nasconde che per lui ci sono uomini che valgono più di altri: un intelligente più di uno stupido, un onesto più di un disonesto, un capace più di un incapace. Questo non vuol dire che non si debba dare una mano a chi ne ha veramente bisogno, cosa giusta, umana e cristiana. Anzi, bisogna farlo, e senza creare situazioni di disagio, malessere o conflitto tra chi è nato in Italia o di sinistra.

Questo è un sunto del suo pensiero politico, e non sa se definirlo di destra o di sinistra. Sono parametri personali che gli servono per orientarsi: “Se mi dovessi definire sul piano politico, direi che sono un anarchico-conservatore“.