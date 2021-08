Inter, tifosi in rivolta: ultim’ora Zhang su Lukaku, Chelsea spiazzato

Momenti cruciali per l’affare Lukaku al Chelsea, ma Zhang ha scelto di frenare la trattativa: cosa sta succedendo.

Sono ore decisive quelle che stiamo vivendo per il possibile ritorno di Lukaku al Chelsea, e forse anche per il futuro della stessa Inter. In questo momento però Zhang ha scelto di prendersi un po’ di tempo per riflettere. In gioco c’è infatti tantissimo, e non solo a livello economico. La cessione di un simbolo e un trascinatore come il centravanti belga non può che richiedere più di qualche analisi approfondita.

Quella che sta diventando la telenovela dell’estate, si arricchisce dunque di un’altra puntata. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il presidente nerazzurro avrebbe detto al Chelsea di aspettare e frenare, per poter valutare attentamente con i suoi uomini i pro e i contro della situazione che si sta delineando.

Se dal punto di vista economico la cessione di Lukaku infatti sarebbe più che vantaggiosa, ma una vera manna per i conti del club, dall’altro bisogna tener conto di una serie di fattori che potrebbero renderla esiziale per il futuro della società, almeno a determinati livelli. E proprio su questo in queste ore si starebbe ponendo l’attenzione.

Zhang riflette sul futuro di Lukaku: sarà ancora all’Inter?

L’affare Lukaku al Chelsea è tutt’altro che saltato, ma in queste ore per i tifosi dell’Inter si apre un piccolo spiraglio, una speranza che fino a poco fa sembrava illusoria. Stando a quanto riferito dalla Rosea, Zhang si è infatti preso una pausa di riflessione.

Se i pro di una cessione di Lukaku sono fin troppo evidenti, vale la pena analizzare meglio i contro. In primis, il rischio è quello palese di indebolire la squadra tecnicamente al punto da non poter più competere per lo scudetto fin dall’immediato. In secondo luogo c’è il rischio, per ora potenziale, si sfiduciare l’ambiente. E non s’intendono solo i tifosi, ma anche dirigenti e altri calciatori, con la conseguenza di un possibile esodo che avrebbe del drammatico per il futuro sportivo dell’Inter.

A spingere Zhang verso questa riflessione sarebbero stati anche gli attuali dirigenti nerazzurri, che gli avrebbero fatto notare come il piano di risanamento per quest’estate, che prevede un attivo sul mercato da 80 milioni e un taglio degli stipendi 15-20%, non sia in realtà così lontano dal realizzarsi anche senza la cessione di Lukaku. Per questo forse sarebbe il caso di prendersi tempo, magari sperando che nel frattempo possano arrivare offerte per calciatori di minor peso.

Basterà questo a convincere Zhang? E, soprattutto, Lukaku accetterà di cambiare nuovamente idea, dopo che per accettare la cessione era stato sedotto da un’offerta faraonica da circa 12 milioni a stagione?