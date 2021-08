Tragedia per Michael Ballack: muore il figlio diciottenne

Una gravissima tragedia ha colpito la famiglia di Michael Ballack: muore il figlio diciottenne in un incidente.

Tutto il mondo del calcio è in lutto per la grave tragedia che ha colpito l’ex calciatore tedesco Micheal Ballack. Emilio, diciottenne figlio dell’ex centrocampista, ha infatti perso la vita in un tragico incidente mentre era in vacanza in Portogallo. A riferirlo è stata TVI24, emittente che ha raccontato quanto accaduto alle prime ore dell’alba a Sud di Lisbona. Pare che Emilio Ballack sia rimasto coinvolto in un brutto scontro a bordo di un quad, ma non sono stati resi noti altri dettagli su quanto accaduto. E intanto il mondo del calcio si stringe attorno al dolore del campione.

Tragedia in casa Ballack: muore il giovane Emilio, figlio dell’ex calciatore. Le reazioni del mondo del calcio

La notizia ha scosso il mondo del calcio. Non solo quello delle squadre in cui Ballack ha giocato, sempre con grandi prestazioni e da grande professionista. Anche tanti club, che hanno mostrato vicinanza alla famiglia del calciatore. Troppo dura la perdita del giovane figlio, che secondo la tv portoghese ha perso la vita dopo uno scontro con il quad mentre era in vacanza nella tenuta di Villas do Mar.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18. All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 5, 2021

Il Chelsea ha rilasciato un messaggio molto toccante sulle sue pagine social, in cui si stringe attorno al dolore dell’ex bandiera blues. Anche altri calciatori e tanti tifosi da tutte le parti del mondo stanno twittando negli ultimi minuti, mostrando il dolore per una perdita gravissima.